دوري أبطال آسيا: الهلال يدفع الثمن وحمدالله يطمئن النصر.. والأهلي يخرج من الكآبة‎

انتهت الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا حيث اتضح بنسبة كبيرة مواقف الأندية السعودية في المسابقة من حيث التأهل أو الخروج.

ونشر موقع ”arabnews“ تقريرا عن حظوظ الأندية السعودية في التأهل والأخطاء التي ارتكبتها وسيكون لها أثر على مسيرة تلك الفرق.

وجاء في التقرير أن هناك خمسة عوامل كان لها أثر كبير في النتائج التي حققت في تلك الجولة كان منها:

1 – الهلال يدفع ثمن الاستهانة بالفريق الطاجيكي

كتب التقرير أن الكل توقع فوز الهلال بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه على الاستقلال 3-1، حيث كان بطل آسيا يلعب أمام فريق يلعب مباراته الرابعة فقط في البطولة.

تعرض الهلال للهزيمة بأربعة أهداف لهدف في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن حيث بات على لاعبي الفريق السعودي للتعامل بعد ذلك بجدية في أي مباراة.

التقرير ذكر أن أي استهانة أخرى بأي فريق في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة قد يؤدي لخروج الزعيم من المسابقة في دورها الأول.

ترتيب مجموعة الهلال بعد السقوط أمام استقلال دوشنبه.. وفوز شباب الأهلي على أجمك بدوري أبطال آسيا https://t.co/uZle6c9Q7J pic.twitter.com/m6oUZwC43g — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

2- الحارس وليد عبدالله يؤكد أن غياب غونز لن يضيّع النصر

قام الحارس وليد عبد الله بعدة تصديات ليضمن أن النصر سيحافظ على شباكه نظيفة وقد حقق العالمي الفوز على فولاذ الإيراني بهدفين نظيفين.

قال التقرير عن الحارس أنه كان جيدًا لدرجة أنه على الرغم من الهدف الرائع لعبد الرزاق حمدالله ، فقد حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة .

لن يظهر غونز في أي من المباراتين التاليتين وهذه فرصة حقيقية لعبدالله ليُظهر للمدرب الجديد ما يمكنه فعله.

نهاية مباراة #النصر_فولاذ بفوز الفريق السعودي بهدفين دون مقابل

سجلها : عبدالفتاح عسيري وعبدالرزاق حمدالله

الفوز رفع رصيد #النصر إلى 8 نقاط في المركز الأول#النصر_فولاذ_lسيا pic.twitter.com/U2umoMcuxV — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

3- الأهلي يخرج من كآبة نتائجه الأخيرة

بعد البداية الكارثية في المسابقة وخسارته 5-2 في المباراة الافتتاحية أمام الاستقلال، عاد الأهلي بشكل جيد وحقق سبع نقاط من أربع مباريات حيث بات في المركز الثاني في مجموعته بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر.

تحت قيادة المدرب الجديد لورينتو ريجيكامب، أظهر النادي الجداوي المزيد من الطاقة والثقة والرغبة في تعويض النتائج السابقة.

مع تسجيل عمر السومة للمرة الرابعة في المسابقة وبدا الفريق أكثر صلابة في الدفاع، لا يوجد سبب يمنع استمرار هذا المستوى، لكن الاختبارات الحقيقية قادمة في الأيام القليلة المقبلة.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الرابعة:

الدحيل | 8 نقاط

الاستقلال | 7 نقاط

الأهلي | 7 نقاط

الشرطة | 0 نقاط pic.twitter.com/BePgxNetwb — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

4- عودة حمدالله تعني الاطمئنان والسير بقوط للنصراويين

قال التقرير إن المهاجم الذي سجل 29 هدفًا في الدوري الموسم الماضي وانتهى أيضًا بالصدارة التهديفية في دوري أبطال آسيا قد عاد إلى أفضل حالاته.

وأضاف التقرير: ”سجل اللاعب في مرمى فريق فولاذ الإيراني هدفاً من الطراز العالمي وأنه إذا عاد حمدالله إلى مستوى 2020، فيمكن للنصر، الذي وصل للدور قبل النهائي في الموسم الماضي، أن يمضي قدمًا.

5 – المواجهات القادمة مصيرية وحاسمة

سيضمن النصر عمليا المركز الثاني إذا هزم الوحدات في المباراة القادمة.

الهلال في المركز الثاني حتى الآن في مجموعته ويتعين على الفريق تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين ليبلغ عبور هذا الدور.

يحتاج الأهلي إلى الحصول على شيء ضد الاستقلال، الفريق الذي خسر أمامه بنتيجة 5-2 في المباراة الافتتاحية، للبقاء في المطاردة.