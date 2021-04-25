تقرير: نادي الاتحاد السعودي يسعى لتجديد عقد فهد المولد قبل دخوله الفترة الحرة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يسعى لتجديد تعاقده مع فهد المولد، نجم الفريق، في ظل تلقيه عرضا من أحد الأندية العاصمية، مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأحد، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن ”ناديا عاصميا ينتظر دخول المولد فترة الـ6 أشهر التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي“.

وأوضحت الصحيفة أن ”النادي العاصمي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيقدم عرضا مغريا للاعب حينها من أجل ضمه“.

بينما أكد مصدر مقرب من نادي الاتحاد للصحيفة، أن إدارة أنمار الحائلي لن تفرط بالمولد الذي يعتبر إحدى ركائز ”العميد“، موضحا أن عقد اللاعب تبقى فيه موسم كامل وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.

وكان المولد قد وقع عقده الحالي في عهد إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي في نهاية شهر مايو 2022.

ويمتلك الاتحاد 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.