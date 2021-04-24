رياضة

زياد اليوسف وعبدالله بشير السيد الأقرب لرئاسة النادي الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 15:14 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 16:45 GMT

زياد اليوسف وعبدالله بشير السيد الأقرب لرئاسة النادي الأهلي السعودي

قال برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، إن زياد اليوسف هو المرشح الأبرز حاليا لرئاسة النادي الأهلي بعد استقالة عبدالإله مؤمنة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قال برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، إن زياد اليوسف هو المرشح الأبرز حاليا لرئاسة النادي الأهلي بعد استقالة عبدالإله مؤمنة.

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بيانا، أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة“.

وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي، اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، وفق بيان وزارة الرياضة.

وبحسب صحيفة اليوم، فإن رجل الأعمال عبدالله بشير السيد سدد قيمة العضوية الذهبية بالأهلي، حيث بات مرشحا لرئاسة النادي مع زياد اليوسف.

ومن المعروف أن زياد اليوسف مقرب بصورة قوية من الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الذهبي البارز بالأهلي.

وزياد اليوسف يحمل درجة الدكتوراة في القانون من فرنسا، وحاصل كذلك على درجة الماجستير في القانون الدولي من بريطانيا، كما سبق له العمل بالبوليس الدولي بفرنسا مدة خمس سنوات، ويجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

 

 

أما المرشح الآخر عبدالله بشير السيد فهو رجل أعمال لم يسبق له العمل في مجال الرياضة، لكنه اشتهر بالعمل في قطاع الطيران، علما بأنه مؤسس لشركة في هذا الصدد.

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