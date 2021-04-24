زياد اليوسف وعبدالله بشير السيد الأقرب لرئاسة النادي الأهلي السعودي

قال برنامج الديوانية المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، إن زياد اليوسف هو المرشح الأبرز حاليا لرئاسة النادي الأهلي بعد استقالة عبدالإله مؤمنة.

#الديوانيه عبدالرحمن الحميدي:

مصادر " الديوانيه " الأستاذ زياد اليوسف هو المرشح لرئاسة النادي #الأهلي بعد استقالة " عبدالإله مؤمنه ". pic.twitter.com/Kr8ulTbVnh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 23, 2021

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بيانا، أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة“.

وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي، اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، وفق بيان وزارة الرياضة.

وبحسب صحيفة اليوم، فإن رجل الأعمال عبدالله بشير السيد سدد قيمة العضوية الذهبية بالأهلي، حيث بات مرشحا لرئاسة النادي مع زياد اليوسف.

ومن المعروف أن زياد اليوسف مقرب بصورة قوية من الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الذهبي البارز بالأهلي.

وزياد اليوسف يحمل درجة الدكتوراة في القانون من فرنسا، وحاصل كذلك على درجة الماجستير في القانون الدولي من بريطانيا، كما سبق له العمل بالبوليس الدولي بفرنسا مدة خمس سنوات، ويجيد التحدث باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

| 1️⃣

مرشح رئاسة #الاهلي

الإسم : رجل الأعمال أ / عبدالله بن محمد بشير السيد

مواليد :

جدة ، المملكة العربية السعودية

التخصص :

طيار ومرحّل جوي

حاصل على ماجستير تأسيس وإدارة مراكز العمليات الجوية ، وماجستير ادارة أعمال — تركي بن مصلح السالم (@Rafa466gamilco1) April 24, 2021

2️⃣ | مرشح رئاسة #الاهلي المناصب :

• مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (نكسز للطيران)

• منسّق مدرسة الطيران (كريستال شامروك)

• مرحّل جوي (عربسكو)

• منّسق رحلات جوية

• المدير العام لمركز العمليات الجوية (ناس) نت جيس ثم المدير التنفيذي

• المدير الإقليمي لـ(رويال جت) بأبو ظبي — تركي بن مصلح السالم (@Rafa466gamilco1) April 24, 2021

أما المرشح الآخر عبدالله بشير السيد فهو رجل أعمال لم يسبق له العمل في مجال الرياضة، لكنه اشتهر بالعمل في قطاع الطيران، علما بأنه مؤسس لشركة في هذا الصدد.