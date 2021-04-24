استمرار اقتصار المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة لبطولة كأس العرب الجديدة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية @SPL ✅ زيادة أندية ممتاز الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2021-2022 📈 تفاصيل أكبر: 👇https://t.co/yKtUJgrs22 pic.twitter.com/oigAOMemDM — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 23, 2021

يشار إلى أن التعاون والفيصلي صعدا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2020/2021.

وقرر الاتحاد السعودي زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لدرجتي الشباب تحت 19 عامًا، والناشئين تحت 17 عامًا إلى (18) فريقًا بدلًا من 16، على أن تكون الزيادة من الدرجة الأدنى.

وأوضح الاتحاد السعودي أن القرار جاء بناءً على ما رفعه إيوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي بالتنسيق مع لجنة المسابقات بضرورة زيادة عدد المباريات لفئتي الشباب والناشئين في الدرجة الممتازة، لتحقيق أكبر استفادة على المستويين الفني واللياقي.