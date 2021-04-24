رياضة

استمرار اقتصار المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 7:35 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 9:05 GMT

استمرار اقتصار المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين

التعاون والفيصلي صعدا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2020/2021.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة لبطولة كأس العرب الجديدة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن التعاون والفيصلي صعدا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2020/2021.

وقرر الاتحاد السعودي زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لدرجتي الشباب تحت 19 عامًا، والناشئين تحت 17 عامًا إلى (18) فريقًا بدلًا من 16، على أن تكون الزيادة من الدرجة الأدنى.

وأوضح الاتحاد السعودي أن القرار جاء بناءً على ما رفعه إيوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي بالتنسيق مع لجنة المسابقات بضرورة زيادة عدد المباريات لفئتي الشباب والناشئين في الدرجة الممتازة، لتحقيق أكبر استفادة على المستويين الفني واللياقي.

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