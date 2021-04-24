دوري أبطال آسيا.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الهلال ضد استقلال وشباب الأهلي مع أجمك

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى السعودية لمتابعة مباراتي الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا التي تشهد مواجهتين مثيرتين في نفس التوقيت، فالهلال السعودي يواجه استقلال دوشنبه الطاجكي، ويلعب شباب الأهلي دبي الإماراتي مع أجمك الأوزبكي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الساعة 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبدالله الحربي.

وتقام في نفس التوقيت مواجهة شباب الأهلي دبي مع اجمك على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد اليوسف.

ترتيب المجموعة

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وحقق الفريق انتصارين على حساب شباب الأهلي واستقلال دوشنبه وتعادل مع أجمك.. وسجل الهلال 7 أهداف وتلقى 3 أهداف.

ويحتل أجمك المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسجل الفريق 6 أهداف وتلقى مثلها، كما يحتل استقلال دوشنبه المركز الثالث برصيد 4 نقاط ولكن الفريق سجل 4 أهداف وتلقى 5 أهداف.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وسجل الفريق هدفا وتلقى 4 أهداف بعدما تعادل مع استقلال دوشنبه وخسر أمام اجمك والهلال.

📺 ملخّص مباراة 🇸🇦 الهلال @Alhilal_FC مع 🇹🇯 الاستقلال @fcistiklol_2007 في الجولة الثالثة من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 22, 2021

فرص التأهل

اعتمد الاتحاد الآسيوي نظام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا هذا الموسم بشكل مختلف، وتمت زيادة عدد المجموعات إلى 10 مجموعات بدلا من 8.

ويصعد متصدرو ترتيب المجموعات العشرة، وتصعد أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني من المجموعات ولكن تصعد أفضل 3 فرق من المجموعات الخمس الخاصة بشرق القارة و3 فرق أخرى من المجموعات الخمس الأخرى الخاصة بالغرب.

وبحسب نتائج المجموعات الخمس الخاصة بغرب آسيا قبل الجولة الرابعة للمجموعتين الأولى والثالثة فإن ترتيب أفضل فرق الوصافة كالتالي:

1- السد القطري (7نقاط).

2- الوحدة الإماراتي (7نقاط).

3- الاستقلال الإيراني (6 نقاط).

4- تركتور الإيراني (6 نقاط).

5- أجمك الأوزبكي (4 نقاط).

📺 ملخّص مباراة 🇺🇿 ايه جي ام كي @FCAGMK مع 🇦🇪 شباب الأهلي @Shabab_AlAhliFC في الجولة الثالثة من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 22, 2021

الهلال ضد استقلال دوشنبه

يدخل الهلال مواجهة قوية ضد استقلال دوشنبه من أجل تعزيز الصدارة والاقتراب من حسم التأهل الرسمي لثمن النهائي.

وفاز الهلال على الاستقلال يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 3/1 وهو ما عزز صدارة الفريق السعودي وحامل لقب النسخة قبل الماضية.

ورفض البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي نغمة اقتراب فريقه من حسم التأهل مؤكدا أن الفريق مازال في المنافسة ولم يحسم التأهل رسميا.

وأشار إلى أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز الصدارة مطالبا الفريق ببذل الجهد لحسم الفوز.

ومن المرجح أن يبدأ ميكالي بنفس تشكيلة الهلال في مواجهة الأربعاء الماضي التي تضم الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف ومحمد كنو، وأمامهما لوسيانو فييتو وهتان باهبري وأندريه كاريلو، خلف المهاجم بافيتيمبي غوميز، ولكن ربما يبدأ أيضا سالم الدوسري على حساب باهبري أو فييتو.

في المقابل، قال المدرب موبين إرجاشيف المدير الفني لاستقلال دوشنبه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه قادر على تقديم صورة أفضل في لقاء الهلال الذي يعد فرصة ثانية لفريقه.

وأشار إلى أن فريقه بذل قصارى جهده في المباراة الماضية ضد الهلال ولكنه عانى من بعض الغيابات التي أثرت على أدائه كما أن المباريات القادمة في غاية الأهمية للحفاظ على فرصة التأهل.

وأكد عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن الهلال استعاد توازنه بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أجمك وأظهر صورة مميزة وحقق الفوز على حساب شباب الأهلي دبي ثم الاستقلال.

وتوقع عبدالرحمن فوزا جديدا للهلال، خاصة أن الفريق السعودي في أتم الجاهزية ولديه عناصر مميزة وبدأ استعادة بعض المصابين مثل سالم الدوسري الذي شارك في جزء من مباراة الاستقلال الأخيرة.

📊 ترتيب المجموعة 1⃣ في 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 بعد مباريات اليوم! pic.twitter.com/uWqGNKQs6D — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 21, 2021

شباب الأهلي دبي ضد أجمك

يتطلع شباب الأهلي دبي بقيادة مدربه مهدي علي للحفاظ على آماله في التأهل وتحقيق فوزه الأول بعد الخسارة أمام أجمك.

وأكد مهدي علي المدير الفني للفريق الإماراتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه جاهز تماما لمواجهة أجمك للثأر من الخسارة الأخيرة في الدقيقة 90 موضحا أن فريقه عليه بذل مزيد من الجهد وعلاج بعض الأخطاء وعدم افتقاد التركيز.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم ماجد ناصر لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالعزيز هيكل وسالمين خميس ومحمد مرزوق ووليد عباس.

ويقود خط الوسط عبدالله النقبي وبجواره ماجد حسن وأمامهما كارلوس إدواردو وعلى الأطراف جلال الدين ماشاريبوف وحارب عبدالله مع المهاجم إيغور جيسوس.

وأشار مردجال قاسيموف المدير الفني لفريق أجمك في المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق سيخوض لقاءً صعبا خاصة أن هناك حالة من الإرهاق لتوالي المباريات موضحا أن فريقه عليه التركيز في كل التفاصيل.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أنه لا بديل عن الفوز بالنسبة لشباب الأهلي من أجل إنقاذ فرصة التأهل، موضحًا أن هناك أخطاء دفاعية وأيضا تأثيرات بدنية نتيجة توالي المباريات.

وأشار إلى أن الفريق بحاجة لاستغلال الفرص في الشوط الأول للتقدم بفارق هدف أو هدفين ومحاولة الحفاظ عليه في الشوط الثاني.