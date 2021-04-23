نادي فولاد الإيراني يشكو عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر للاتحاد الآسيوي

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن إدارة نادي فولاد خوزستان الإيراني قدمت شكوى لدى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم؛ بسبب سلوك لاعب نادي النصر السعودي ”عبد الرزاق حمد الله“ والذي وصفته بـ“غير الأخلاقي“.

وأشارت الوكالة إلى حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم قام بسلوك غير أخلاقي خلال مباراة مع نادي فولاد خوزستان مساء الثلاثاء الماضي، ضمن دور المجموعات في أبطال أسيا، ما دفع إدارة النادي الإيراني لتقديم شكوى لدى لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي“.

وتابعت: ”الحركة التي قام بها مهاجم نادي النصر السعودي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض اللاعب بعدها للحصول على بطاقة صفراء من قبل حكم المباراة، وبعدما أقدم مدرب النصر على استبداله حيث واجه اللاعب حمد الله علامة تطالبه بالصمت من قبل مدربه“.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى ”اللاعب المغربي المعروف قام بخطوة مماثلة غير أخلاقية ضد مدافع فريق الفيصلي في نصف نهائي كأس السعودية، ما تسبب في منع مهاجم النصر مؤخرا من لعب مباراتين محليتين بحكم لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي“.

وأضافت أن ”تكرار اللاعب لهذه الحادثة والخطوة غير المناسبة في دوري الأبطال دفع إدارة نادي فولاد خوزستان لرفع شكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مكونة من 13 نقطة، والمطالبة بمعالجة هذه المشكلة“.

وانتهت تلك المباراة بين نادي فولاد خوزستان والنصر السعودي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق النصر الفوز أمس الجمعة 2/0.

وبرأت لجنة الانضباط السعودية حمدالله من توجيه أي إشارة غير أخلاقية للاعب الفيصلي وليد الأحمد بشهادة الأخير نفسه.