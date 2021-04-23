استقالة عبد الإله مؤمنة وتكليف وليد غازي سلطان بتسيير أعمال الأهلي‎

‎ تقدم عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي باستقالته رسميًا لوزارة الرياضة السعودية، مساء اليوم الجمعة.‎

استقالة مؤمنة جاءت لإنهاء الأزمات والمشاكل التي يعاني منها النادي، خاصة في ظل قلة الدعم المالي للخزينة من جانب الأعضاء، قياسا بالالتزامات الكبيرة المترتبة على النادي.

وأصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية بيانًا أعلنت فيه تكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي في النادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة“.

وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الأهلاوي اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وفق بيان وزارة الرياضة.

سمو وزير الرياضة يصدر قراراً بتكليف الأستاذ وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي بالنادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله مؤمنة، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتباراً من يوم غدٍ الأحد pic.twitter.com/ZoSu9q9bZv — وزارة الرياضة (@gsaksa) April 23, 2021

يذكر أن مؤمنة استقر على تقديم استقالته من رئاسة الأهلي بشرط وجود شخصية تتمتع بكفاءة إدارية وتحظى بثقة الأعضاء الذهبيين، لتحمل المسؤولية والأعباء المالية المترتبة على النادي.

ويعاني الأهلي من تذبذب في النتائج، حيث يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، برصيد 4 نقاط، خلف الدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.