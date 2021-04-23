‏وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط والمنتخب الأولمبي⁩ العراقي‎

أعلن نادي النفط العراقي وفاة حارس مرماه مصطفى سعدون، مساء اليوم الجمعة، بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية مفاجئة، يوم الإثنين الماضي.

وأصدر نادي النفط بيانًا قال فيه:“تتقدم الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي وأسرة نادي النفط بوفاة الحارس الشاب صاحب المواقف المشرفة مصطفى سعدون الذي سبق أن مثّل نفط ميسان، وكان قدوةً في الأخلاق والشهامة“.

وأضاف:“نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمنا و يُلهم ذويه الصبر و السلوان … الفاتحة“.

وتعرض مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبيل تدريبات الفريق يوم الإثنين الماضي.

وانتشرت صورة للحارس وهو داخل غرفة العناية المركزة، حيث أكد عدد من المقربين منه دخوله في غيبوبة وفقدانه التام للوعي.

وكان مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر قد قال في بيان رسمي إنه“قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجأ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدون في الملعب بسقوطه مغشيًا عليه، وعلى الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله إلى أقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيًا جلطة دماغية مفاجئة”.