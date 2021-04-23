ترتيب مجموعة النصر بعد فوزه على فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

انفرد نادي النصر السعودي بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني 2-0، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الرابعة.

وتقدم عبد الفتاح عسيري بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 54، ثم عزز عبدالرزاق حمدالله التقدم قبل نهاية المباراة.

نهاية مباراة #النصر_فولاذ بفوز الفريق السعودي بهدفين دون مقابل

سجلها : عبدالفتاح عسيري وعبدالرزاق حمدالله

الفوز رفع رصيد #النصر إلى 8 نقاط في المركز الأول#النصر_فولاذ_lسيا pic.twitter.com/U2umoMcuxV — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضًا فوز السد القطري على الوحدات الأردني 2-0 على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وطار النصر بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط للسد صاحب المركز الثاني.

ويأتي فولاد خوزستان في المركز الثالث بـ5 نقاط، ونقطة للوحدات الذي يقبع في المركز الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة، يوم الإثنين، حيث يلتقي النصر مع الوحدات، وفولاد خوزستان مع السد.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0، والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1، وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1، وتعادل فولاد مع النصر 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.