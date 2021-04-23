الهلال يقدم عرضًا بـ 15 مليون يورو لضم موسى ماريغا من بورتو‎

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من الظفر بمهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية، فإن نادي الهلال قدَّم عرضًا لمهاجم بورتو البرتغالي موسى ماريغا صاحب الـ30 عامًا، للتوقيع معه براتب إجمالي 15 مليون يورو، وعقد لمدة 3 سنوات.

الجدير بالذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة من تعاقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون حصول ناديه البرتغالي على أي مقابل.

ويذكر أن اللاعب هو مالي الجنسية، وكانت له واقعة شهيرة عندما حاول مغادرة الملعب، وعدم استكمال إحدى المباريات بعد هتافات عنصرية من قِبل جماهير فيتوريا جيماريش.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 42 مباراة، وسجل 12 هدفًا، وصنع 5 أخرى.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن مطارده الأول على الصدارة، فريق الشباب، بينما يأتي الاتحاد ثالثًا برصيد 46 نقطة.

ويتبقى لفريقي الهلال والشباب 5 مباريات لكل منهما، بينما لعب اتحاد جدة 26 مباراة، ويتبقى له 4 مواجهات فقط.