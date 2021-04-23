فابيو كاريلي يمهل الاتحاد حتى نهاية الشهر الحالي لتجديد عقده

كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد عن مخططاته مع العميد وما إذا كان ينوي الاستمرار رغم العروض الكثيرة التي تلقاها.

وأكد فابيو كاريلي أنه سيكون حرا في الأول من مايو المقبل، وفي حال لم يتوصل لاتفاق مع الاتحاد فسيبدأ في دراسة العروض الأخرى.

وكتبت صحيفة ”istoe“ البرازيلية عنوانا اليوم الجمعة: ”كاريلي يريد البقاء مع الاتحاد، لكنه يكشف: ”اعتبارا من 1 مايو، أنا حر“.

وأوضحت أن فابيو كاريلي هو المسؤول عن الاتحاد وتمكن من القيام بعمل رائع جذب له أنظار العديد من الأندية البرازيلية حيث نجح في تغيير مخططات وإستراتيجيات النادي وخلص الفريق من الهبوط، وفي الموسم الحالي يحتل المركز الثالث وهو قريب للفوز بمقعد في دوري أبطال آسيا.

ونقلت الصحيفة عن كاريلي قوله: ”عقدي ينتهي هنا في يونيو وقد أجرينا بالفعل محادثات، هم يريدون استمراري ولكن إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول 30 أبريل، فسأكون حرا في التفاوض مع أي شخص في الأول من مايو، ثمة الكثير من العروض هنا في العالم العربي، ولدي خيار العودة إلى البرازيل“.

وتحدث كاريلي عن عمله مع الاتحاد حيث قال: ”لم يكن الفريق في المراكز الأولى منذ عدة سنوات، وصلت الموسم الماضي والفريق قريب من منطقة الهبوط وتمكنا من الفرار“.

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد أفادت بأن إدارة الاتحاد قد اتفقت مع كاريلي على البقاء وتجديد التعاقد لموسم إضافي.