التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

يدخل نادي النصر السعودي مهمة صعبة أمام منافسه فولاد خوزستان الإيراني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر ضد فولاد خوزستان، فإلى السطور القادمة:

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق حمد العنزي.

ويقام في التوقيت نفسه لقاء الوحدات الأردني ضد السد القطري على ملعب مدينة الملك سعود ضمن المجموعة نفسها.

وتنقل مباراة الوحدات ضد السد عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

ترتيب المجموعة

يتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بعد أن حقق انتصارا على حساب السد، وتعادل في اللقاء الماضي ضد فولاد بجانب تعادله من قبل مع الوحدات.

ويحتل فولاد المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضا بعد فوز وتعادلين.

ويملك السد 4 نقاط في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يحتل الوحدات المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

📺 ملخّص مباراة 🇮🇷 فولاد @Foolad_club مع 🇸🇦 النصر @AlNassrFC في الجولة الثالثة من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 21, 2021

فرص التأهل

يعتمد نظام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية على صعود متصدري المجموعات العشرة إلى دور الـ16.

وتبقى المقاعد الستة المتبقية منقسمة بين المجموعات الخمس الخاصة بغرب آسيا والخمس الأخرى الخاصة بشرق القارة، وتصعد أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة ومثلها بالنسبة لمنطقة الشرق.

وبحسب الترتيب الحالي للمجموعات الخمس الخاصة بغرب القارة الصفراء فإن ترتيب الأفضل بالنسبة لفرق الوصافة كالتالي:

1- الاستقلال الإيراني (6 نقاط).

2- فولاد خوزستان الإيراني (5 نقاط).

3- أجمك الأوزبكي (4 نقاط).

4- الوحدة الإماراتي (4 نقاط).

5- تركتور الإيراني (3 نقاط).

ويسعى النصر للفوز لفك الشراكة مع فولاد على صدارة الترتيب والانفراد بالمركز الأول، خاصة أن الصراع مشتعل مع انتفاضة السد في لقاء الوحدات الأخير.

أسلحة النصر

يتطلع النصر لتحقيق الفوز على حساب فولاد لفك الشراكة والانفراد بصدارة الترتيب خاصة بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية.

وظهر المدرب المساعد للنصر البرازيلي سيدني دي إسبيريتو في المؤتمر الصحفي قائلا: إن الفريق سيكون جاهزا لخوض اللقاء رغم إصابة المدير الفني مانو مينيز ببعض آلام المعدة، ولكنه سيقود اللقاء بصورة طبيعية.

وأكد أن فريقه يحاول التعافي سريعا من آثار الإجهاد وتوالي المباريات، وخاصة مع وجود غيابات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتمد مينيز على نفس تشكيلته للمباراة الماضية والتي ضمت الحارس وليد عبدالله، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالإله العمري وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعلي لاجامي.

ويقود خط الوسط علي الحسن وبجواره بيتروس ماثيوس، وأمامهما سامي النجعي صانع الألعاب، وفي الهجوم عبدالرزاق حمدالله، وخلفه نورالدين أمرابط وعبدالفتاح عسيري.

فولاد.. والأسلوب الدفاعي

يتسلح فريق فولاد الإيراني بالأسلوب الدفاعي المحكم الذي قدمه في الجولات الماضية بجانب أن الفريق الإيراني يملك تنظيما وقوة بدنية.

📊 ترتيب المجموعة 4⃣ في 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 بعد مباريات اليوم! pic.twitter.com/qJh9kxzIoC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 20, 2021

وقال المدرب خيسوس خافيير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إنه سيعتمد على النهج نفسه، وخاصة مع غلبة الطابع البدني بجانب البحث عن وجود مساحات في دفاع النصر واستغلالها.

وأشار إلى أن فريقه يملك آمالا قوية في المنافسة على التأهل لثمن النهائي فالفريق يملك نفس رصيد النصر وبالتالي المواجهة ستكون قوية وصعبة.

ويعول فولاد على تشكيلته التي تضم الحارس محسن فوروزان، وأمامه رباعي خط الدفاع صالح حرداني وعارف أجاسي وسيد مهران موسافي ووحيد حيدريه.

ويقود خط الوسط محمد زبير نيكنافاس وبجواره محمد آبشاك وفرشاد أحمد زاده وعلى الأطراف ساسان أنصاري وآياندا باتوسي مع المهاجم لوسيانو بيريرا.

وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن هذه المباراة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للفريقين، خاصة أن الترشيحات تميل لفوز السد على الوحدات وهو ما يشعل صراع الصدارة بخلاف أن الفريقين سيواجهان السد في الجولتين القادمتين.

وأشار إلى أن النصر بحاجة للمزيد من الفاعلية والضغط في وسط الملعب بشكل أقوى، وعدم ترك أي مساحات لمرتدات الفريق الإيراني.