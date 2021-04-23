بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد يقترب من الانتقال للنجم الأحمر

كشفت تقارير صحفية يونانية عن اقتراب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من الانتقال لنادي النجم الأحمر الصربي.

وقالت صحيفة ”fosonline“ اليونانية، إن بريجوفيتش على بعد خطوة واحدة من الانتقال للنادي الصربي، لكنها ذكرت أنه من غير المعلوم إن كان الانتقال سيكون بيعا نهائيا أو انتقالا بنظام الإعارة.

السلطان بريجوفيتش في اول موسم له مع الاتحاد .. وامام خصمنا غدا الباطن كااااد ان يسجل هدف الموسم 🔥🔥🔥🔥🔥💪 pic.twitter.com/dfjS0XSjSs — Faiez Al Shammari (@Faizz_itfc) April 15, 2021

وأوضحت الصحيفة أن بريجوفيتش يرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وكان يبحث عن الانتقال لناد أوروبي الصيف الماضي.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الثالث في مسابقة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، متأخرا عن الشباب والهلال بفارق نقطتين، علما بأن لكل من الأخيرين مباراة ستقام لاحقا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن بريجوفيتش سجل 8 أهداف في 25 مباراة الموسم الحالي مع الاتحاد، وبالمجمل لعب مع الاتحاد 52 مباراة، سجل فيها 20 هدفا وصنع 5.