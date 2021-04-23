رياضة

بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد يقترب من الانتقال للنجم الأحمر
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 8:13 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 8:45 GMT

بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد يقترب من الانتقال للنجم الأحمر

بريجوفيتش سجل 8 أهداف في 25 مباراة الموسم الحالي مع الاتحاد، وبالمجمل لعب مع الاتحاد 52 مباراة سجل فيها 20 هدفا وصنع 5.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية يونانية عن اقتراب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من الانتقال لنادي النجم الأحمر الصربي.

وقالت صحيفة ”fosonline“ اليونانية، إن بريجوفيتش على بعد خطوة واحدة من الانتقال للنادي الصربي، لكنها ذكرت أنه من غير المعلوم إن كان الانتقال سيكون بيعا نهائيا أو انتقالا بنظام الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن بريجوفيتش يرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023، وكان يبحث عن الانتقال لناد أوروبي الصيف الماضي.

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الثالث في مسابقة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، متأخرا عن الشباب والهلال بفارق نقطتين، علما بأن لكل من الأخيرين مباراة ستقام لاحقا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن بريجوفيتش سجل 8 أهداف في 25 مباراة الموسم الحالي مع الاتحاد، وبالمجمل لعب مع الاتحاد 52 مباراة، سجل فيها 20 هدفا وصنع 5.

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