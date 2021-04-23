سيواجه السعودية.. منتخب البرازيل ينوي استدعاء نيمار لأولمبياد طوكيو

نقلت تقارير صحفية أرجنتينية عبر قناة ”tycsports“، تصريحات لأندريه جاردين مدرب المنتخب الأولمبي البرازيلي لكرة القدم، بأنه يعتزم استدعاء نيمار لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تقام الصيف المقبل.

وقالت تلك التقارير، إن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي يترقب قرار باريس سان جيرمان بالموافقة على انضمام اللاعب أو رفض ذلك.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن مواجهة المنتخب البرازيلي مع السعودية وألمانيا وساحل العاج، في المجموعة الرابعة.

ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته في البطولة، يوم 22 يوليو المقبل، بلقاء ساحل العاج، ثم يواجه ألمانيا يوم 25 يوليو، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء البرازيل على ملعب سايتاما في 28 يوليو.

وكان الأخضر السعودي قد تأهل بعد أن حل وصيفا في كأس آسيا تحت 23 عاما، في تايلاند، رفقة منتخبي كوريا الجنوبية المتوّج باللقب، وأستراليا الذي حصل على المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن نيمار قاد البرازيل للميدالية الذهبية في نهائيات كرة القدم الأولمبية نسخة 2016، التي استضافتها ريو دي جانيرو، حيث فاز منتخب السامبا بركلات الترجيح على ألمانيا في النهائي، بعد التعادل 1/1.