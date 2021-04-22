على رأسهم النصر.. فشل 5 أندية سعودية في تقييم نظام الحوكمة السعودي

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن فشل 5 أندية في تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020 -2021، على رأسهم نادي النصر.

أندية النصر والتعاون وأبها والرائد والعين لم تنجح في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، وفق ما أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة السعودية.

وأوضح فريق الاستراتيجية التابع لوزارة الرياضة السعودية في بيان رسمي أن 11 ناديا من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، بعد حصولها على نسبة تقييم هذا الربع، تزيد عن الحد الأدنى المقرر هو 6 نقاط من أصل 7.

وأوضح البيان أن عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع، تمت وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والإدارة المالية، والإدارة والتشغيل، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة.

وتشهد مسابقة الدوري السعودي للموسم الحالي منافسة شرسة للغاية، حيث يتنافس على اللقب ثلاثة فرق وهي الهلال والشباب والاتحاد.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن مطارده الأول على الصدارة، فريق الشباب، بينما يأتي الاتحاد ثالثا برصيد 46 نقطة.

ويتبقى لفريقي الهلال والشباب خمس مباريات لكل منهما، بينما لعب اتحاد جدة 26 مباراة، ويتبقى له أربع مواجهات فقط.

بينما ابتعد فريقا الأهلي والنصر عن صراع الصدارة، واكتفى كلا منهما بالتواجد في وسط الترتيب.