رسميا.. النصر يعلن انفصاله عن هورفات

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، انفصاله عن المدرب الكرواتي ألين هورفات.

وقال النصر في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر تسليم السيد ألين هورفات، وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية، قبل مغادرتهم المملكة“.

وتولى هورفات تدريب نادي النصر في ديسمبر الماضي، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

أنهت إدارة نادي #النصر تسليم السيد ألن هورڤات وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية قبل مغادرتهم المملكة. مثمنين لهم جهودهم مع الفريق، ومتمنين لهم التوفيق 🙏 pic.twitter.com/9e1Vzz1jy2 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 22, 2021

وفي أول تعليق له كتب هورفات عبر حسابه الشخصي في موقع ”إنستغرام“: ”بعد أن هدأت المشاعر يبقى الفخر.. جئنا في الوقت الذي يفر منه الآخرون، وقفنا بشجاعة ومسؤولية وقمنا بعمل رائع“.

وأضاف: ”كان من دواعي سروري الخاص الفوز بكأس السوبر.. وأود أن أشكر الإدارة التي منحتني الفرصة ووثقت بنا وأشكر اللاعبين وجميع أفراد النادي“.

وتابع هورفات: ”شكر خاص للمشجعين، وأنا الآن مثلهم لست مدربا للنصر، لكني فقط مشجع، شكرا لكم وبارك الله في السعودية وكل الناس فيها“.

وقاد هورفات، النصر في 21 مباراة فاز خلالها العالمي في 11 مباراة، وتعادل 6 مرات وخسر 4 مرات.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، مع فولاد خوزستان الإيراني، ويأتي السد القطري في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، ثم الوحدات الأردني بنقطة وحيدة.

وفي الدوري السعودي، يملك النصر 36 نقطة، ويحتل المركز السادس.