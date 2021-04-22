ياسر القحطاني: قد أتولى رئاسة نادي الهلال في المستقبل

قال ياسر القحطاني، مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق أنه يطمح لرئاسة نادي الهلال مشددا على أنه لا يوجد شيء مستحيل.

وقال القحطاني في تصريحات له عند سؤاله هل من الممكن أن تكون رئيساً للهلال في المستقبل ؟: “ ممكن أكون رئيس الهلال في المستقبل لا يوجد مستحيل“.

وعن دعمه الحالي لإدارة الهلال قال: “ أضحك على من يظن أني أدعم إدارة الهلال وقت نزول مستوى الفريق من أجل الحصول على منصب، ولو كنت أبحث عن ذلك لـقبِلت العروض التي قُدمت لي“.

وتابع أن “ الفوز الذي تحقق هو استمرار للمستوى الذي تقدم أمام ”شباب الأهلي“، الفريق يسير بطريق صحيح“.

وأوضح القحطاني أنه تلقى عروضا عدة للعمل مع إدارة الهلال منذ اعتزاله لكنه رفضها لأسباب خاصة به.

واعتزل ياسر القحطاني في أبريل 2018 بعد تحقيق عدة ألقاب مع نادي الهلال، وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007.

وتوج القحطاني بلقب الدوري السعودي 4 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة، وكأس ولي العهد 7 مرات.