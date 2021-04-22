نادي النصر ينوي بيع مارتينيز أو فسخ عقده بالتراضي

قالت صحيفة الاقتصادية، إن نادي النصر السعودي سيتواصل مع وكيل اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب الفريق الذي سيغيب لـ6 أشهر بسبب جراحة في الركبة.

وأشارت الاقتصادية إلى أن النصر ينوي بيع عقد اللاعب أو توقيع مخالصة مالية معه لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، لكثرة إصاباته.

‏وبعد عرض بيتي مارتينيز على الجراح العالمي رامون كوجات، فإن الأخير قرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

ومنذ انضمام المحترف بيتي مارتينيز لنادي ⁧‫النصر شارك في 27 لقاء بصورة أساسية وأسهم في تسجيل 13 هدفا حيث سجل خمسة أهداف وصنع 8.

ويخوض النصر حاليا منافسات دوري أبطال آسيا.

ويتصدر النصر مجموعته برصيد 5 نقاط، ويأتي خلفه فولاد بالرصيد ذاته، ثم السد برصيد 4 نقاط، ورابعا الوحدات بنقطة واحدة.