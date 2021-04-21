ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الشرطة

نجح النادي الأهلي السعودي في تحقيق الفوز على الشرطة العراقي 3-0، يوم الأربعاء، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

افتتح الأهلي التسجيل عند الدقيقة 22 عن طريق مدافعه عبدالله حسون، ونجح المغربي إدريس فتوحي بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 37.

واختتم الأهلي أهدافه في الدقيقة 94 عن طريق عبدالرحمن غريب.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الأربعاء، أيضاً فوز الدحيل القطري على الاستقلال الإيراني 4-3 على ذات الملعب.

وتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، 4 للأهلي ولا شيء للشرطة.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة: