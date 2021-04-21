ترتيب مجموعة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

واصل نادي الهلال السعودي انتصاراته في دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المسابقة القارية.

سجل علي آل بليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، لكن بعدها بدقيقتين أدرك وحدت حنونوف التعادل.

ونجح باهبري في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و64.

نهاية المباراة | #الهلال 3 – #استقلال_دوشنبيه 1

هتان باهبري يُسجل هدفين ليقود الهلال إلى الفوز الثاني على التوالي في المجموعة

#دوري_أبطال_آسيا 2021#الهلال_lستقلال_دوشنبيه pic.twitter.com/b6qDYxz3Dx — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وفي المباراة الأخرى، تلقى شباب الأهلي هدفين متأخرين، عندما أدرك الصربي يوفان دوكيتش التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق، وبعدها أحرز أكرمجون كاملوف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل أحمد العطاس هدف الفريق الإماراتي الوحيد في الدقيقة 28 من ضربة رأس.

نهاية المباراة | 🇺🇿 أجمك2⃣-1⃣ شباب الأهلي 🇦🇪

خطف #اجمك الانتصار بعد أن أحرز هفين في آخر الدقائق بعدما كان #شباب_الاَهلي في طريقه إلى الفوز بالمباراة

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021#شباب_الأهلي_أجمك pic.twitter.com/QIGKvIkVgY — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى

تصدر الهلال، بطل نسخة 2019، المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن استقلال دوشنبه وأجمك وكلاهما يملك أربع نقاط.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار.

وأقيمت المباراتان في العاصمة السعودية الرياض، وهي واحدة من أربعة أماكن تستضيف مباريات خمس مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض مجموعتين، بينما تستقبل كل من جدة والشارقة بالإمارات وجوا بالهند مجموعة واحدة في المسابقة، التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى عشر مجموعات، منها خمس في الشرق وخمس في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور الستة عشر، برفقة أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني بواقع ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب.