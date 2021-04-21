نتائج دوري أبطال آسيا: الهلال يتخطى استقلال بثلاثية وشباب الأهلي يسقط أمام أجمك

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا مريحًا على استقلال الطاجيكي 3-1، في المباراة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

وتمكن علي البليهي من تسجيل الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 39، بعدما أكمل تمريرة زميله هتّان باهبري بقدمه في شباك المنافس، والذي رد سريعًا عن طريق فيخدات خانونوف بتسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين من هدف الهلال.

وفي الشوط الثاني نجح هتان باهبري في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52، وعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة 64.

نهاية المباراة | #الهلال 3 – #استقلال_دوشنبيه 1

هتان باهبري يُسجل هدفين ليقود الهلال إلى الفوز الثاني على التوالي في المجموعة

#دوري_أبطال_آسيا 2021#الهلال_lستقلال_دوشنبيه pic.twitter.com/b6qDYxz3Dx — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

شباب الأهلي يسقط أمام أجمك في الدقائق الأخيرة

وحقق أجمك الاوزبكي فوزًا ثمينًا أمام شباب الأهلي بعد فوزه عليه 2-1 في نفس مجموعة الهلال،

وكان شباب الأهلي البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 28 عن طريق لاعبه أحمد الهاشمي.

ونجح أجمك بقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل لاعبه جوفان دوجيك هدف التعادل عند الدقيقة 87، ونجح لاعبه أكرم كوميلوف بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91.

وبهذه النتائج تصدّر الهلال السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أجمك الاوزبكي، واستقلال.

واحتل شباب الأهلي الإماراتي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

نهاية المباراة | 🇺🇿 أجمك2⃣-1⃣ شباب الأهلي 🇦🇪

خطف #اجمك الانتصار بعد أن أحرز هفين في آخر الدقائق بعدما كان #شباب_الاَهلي في طريقه إلى الفوز بالمباراة

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021#شباب_الأهلي_أجمك pic.twitter.com/QIGKvIkVgY — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

الدحيل يفوز على الاستقلال الإيراني ويتصدر المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة حقق نادي الدحيل القطري فوزًا مثيرًا على الاستقلال الإيراني بنتيجة 4-3، يوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ووضع أمير أرسلان مطهري الاستقلال في المقدمة بعد 4 دقائق من البداية، لكن أولونجا أدرك التعادل سريعًا بعدها بست دقائق، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27 قبل أن يجعل شيخ دياباتي النتيجة 2-2 في الدقيقة 34.

وأعاد عبدالله الأحرق التقدم للدحيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لكن فارشيد إسماعيلي أدرك التعادل مرة أخرى للفريق الإيراني.

ونجح المهاجم الدولي الكيني في تسجيل هدف الفوز للدحيل قبل النهاية بخمس دقائق.

نهاية المباراة | 🇶🇦 الدحيل 4⃣-3⃣ الاستقلال 🇮🇷

الدحيل يحقّق الفوز في المباراة بفضل ثلاثية من مايكل أولونغا!

🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/HJE9TxWvLc — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 21, 2021

وأقيمت المباراة في جدة بالسعودية، وهي واحدة من 4 أماكن تستضيف مباريات 5 مجموعات بمنطقة الغرب إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتصدّر الدحيل المجموعة بسبع نقاط من 3 مباريات، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الاستقلال، بينما يحتل الأهلي السعودي المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق، اليوم، مع الشرطة العراقي ضمن الجولة ذاتها.