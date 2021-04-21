النصر يعلن رسميا غياب بيتي مارتينيز عن الملاعب 6 أشهر

أعلن نادي النصر السعودي غياب لاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عن الفريق لمدة 6 أشهر، إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء: ”بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة“.

وأضاف: اللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر“.

📄 | بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز،

الجراح العالمي رامون كوجات يقرر اجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة .

واللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ستة أشهر#سلامتك_بيتي 💛#AnimoPity 🙏 pic.twitter.com/RWkTwFnkJy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2021

ويعد كوجات أحد أبرز الأطباء في العالم في تخصص جراحة العظام وإصابات الركبة وقد عالج لاعبين بارزين من برشلونة مثل بويول ومانشستر سيتي مثل كومباني ودي بروين.

وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وانضم بيتي مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2020 قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وشارك مارتينيز مع النصر منذ انضمامه في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.

ويخوض النصر حاليا منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي تقام في المملكة بنظام التجمع، وقد تعادل أمس مع فولاد الإيراني بهدف لمثله.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط من 3 مباريات متقدما بفارق الأهداف عن فولاد، بينما يأتي السد القطري في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزه 3-1 على الوحدات الأردني صاحب المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.