بينهم سالم الدوسري وفهد المولد.. سعد الشهري يختار 8 لاعبين للانضمام لقائمة المنتخب السعودي في الأولمبياد

اعتمد سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، قائمة تضم 50 لاعبًا يحق لهم المشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من شهر أغسطس.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن القائمة التي استقر عليها الشهري تضم 8 لاعبين فوق 23 عاماً على أن يتم اعتماد 3 منهم فقط قبيل انطلاقة الأولمبياد.

واللاعبون المختارون فوق 23 عامًا هم محمد العويس حارس المرمى و عبدالله مادو المدافع وياسر الشهراني الظهير الأيسر و سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كويكبي لاعبي الوسط والمهاجمان فهد المولد وصالح الشهري.

وسيقوم الجهاز الفني باختيار 3 لاعبين فقط من الثمانية السابقين وسيكشف عنهم قبل السفر إلى طوكيو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد كشف عن مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، وجاء المنتخب السعودي في المستوى الرابع.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دورة الألعاب الأولمبية، يوم غد الأربعاء.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو:

🔢 الإعلان عن مُستويات المُنتخبات المُشاركة في قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتي ستُقام يوم الأربعاء المُقبل! pic.twitter.com/69KjIVrgNV — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) April 16, 2021

المستوى الأول: اليابان والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا.

المستوى الثالث: مصر ونيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا