التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة نادي النصر ضد فولاد في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق النصر السعودي مواجهة صعبة أمام فولاد خوزستان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من عمر منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة فولاد خوزستان ضد النصر..

📺 ملخّص مباراة 🇸🇦 النصر @AlNassrFC مع 🇶🇦 السد @AlsaddSC في الجولة الثانية من 🏆 #دوري_أبطال_آسيا 2021! يُمكنكم مُشاهدة المباراة كاملة على قناة The AFC Hub على YouTube ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة السد القطري مع الوحدات الأردني على ملعب (مدينة الملك سعود) ضمن المجموعة ذاتها وتذاع عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق خالد اليوسف.

ترتيب النصر وفولاد

يحتل النصر الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فولاد خوزستان، وحقق النصر الفوز على السد بنتيجة 3-1 وتعادل مع الوحدات دون أهداف.

وفاز فولاد على الوحدات بنتيجة 1-0 وتعادل قبلها مع السد بهدف لكل منهما.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.

فرص التأهل

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا تعديلات على نظام دور المجموعات هذا الموسم بعد قرار زيادة عدد فرق مرحلة المجموعات إلى 40 فريقا وتقسيمها إلى 10 مجموعات من بينها 5 مجموعات لأندية غرب آسيا ومثلها لأندية شرق القارة.

ويصعد متصدر ترتيب كل مجموعة بعد إقامة 6 جولات، وتتأهل أفضل 6 أندية (3 من شرق آسيا ومثلها من غرب القارة) ليكتمل دور الستة عشر.

ويحتاج النصر إلى الفوز ذهابا وإيابا على فولاد في الجولتين الثالثة والرابعة وربما يحتاج لنقطة واحدة من آخر جولتين حال فوز الوحدات على السد أو العكس في مباراة والتعادل في أخرى أو قد يتأهل رسميا حال نهاية لقاءي الوحدات والسد بالتعادل وربما يحتاج للفوز على الوحدات أو السد حال فوز أحدهما بلقاءي الجولتين القادمتين.

دوري أبطال آسيا.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الشارقة ضد باختاكور والوحدة أمام الريان https://t.co/g7DqMl2oXA pic.twitter.com/itQ0WbaZud — إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2021

النصر ومعاناة كورونا

تنفس فريق النصر الصعداء بفوزه الأخير على السد بعد البداية الضعيفة بالتعادل مع الوحدات ولكن سرعان ما عادت الشكوك لجماهير الفريق السعودي والمخاوف مع تفشي وباء كورونا بين بعض لاعبي الفريق.

ورغم هذه الأزمة إلا أن المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر أكد في المؤتمر الصحفي أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على فولاد والانفراد بالصدارة ولكنه أبدى تخوفه من تأثير إصابات كورونا على باقي اللاعبين نفسياً.

وأعلن النصر إصابة 5 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا، وسيعاني الفريق في لقاء فولاد من غياب الحارس الأسترالي براد جونز وعبد الرحمن العبيد وأسامة الخلف وفراس البريكان وعبد العزيز العلاوي بجانب أيمن يحيى وبيتي مارتينيز.

ومن المرجح أن يلعب مانو بتشكيلة تضم الحارس وليد عبد الله وأمامه رباعي خط الدفاع سلطان الغنام وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي لاجامي، بينما يقود خط الوسط الثنائي البرازيلي بيتروس وعلي الحسن مع صانع الألعاب سامي النجعي وثلاثي الهجوم عبد الفتاح عسيري وثنائي المغرب عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

واقعية نيكونام.. ومفاجأة فولاد

يدخل فولاد المباراة ما بين التسلح بالمغامرة واستمرار المفاجأة والانفراد بصدارة الترتيب رغم أن الفريق لم يكن مرشحا لجمع هذه النقاط وبين الواقعية التي فرضها مدربه جواد نيكونام في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مشيرا إلى أن اللقاء صعب للغاية والنصر سيكون المرشح الأقوى للفوز.

وأكد نيكونام أن تعيين مانو مينيز كمدرب جديد للنصر أعطى الفريق دوافع جديدة وتحسن الأداء بشكل واضح في لقاء السد وهو ما يجعل النصر الفريق المرشح للفوز.

ومن المرجح أن يعتمد فولاد على نفس تشكيلته التي خاض بها لقاء الوحدات وتضم الحارس محسن فوروزان وأمامه رباعي خط الدفاع عارف أجاسي وسيد مهران موسافي ومهران درخشان ومجتبي نجاريان.

ويقود خط الوسط محمد آبشاك وفرشاد أحمد زاده ومحمد رضا عباسي وسيد ميريشالي مع ثنائي الهجوم لوسيانو بيريرا وآياندا باتوسي.

وقال مؤمن سليمان، مدرب الشعلة السعودي الأسبق، لإرم نيوز: إن هذه المواجهة لن تكون سهلة للنصر خاصة مع معاناة بعض اللاعبين من فيروس كورونا.

وأوضح سليمان أن النصر تحسن بصورة واضحة في مباراة السد مع أسلوب مانو التنظيمي المميز بجانب قدراته التكتيكية والدافع لدى بعض اللاعبين ولكن يجب الحذر من الفريق الإيراني الذي حقق نتائج مميزة بالفوز على العين الإماراتي وإقصائه والتعادل مع السد القطري والفوز على الوحدات الأردني.

وأشار إلى أن جاهزية حمد الله وتألقه سيعطي المزيد من القوة لهجوم النصر ولكن يجب غلق المساحات أمام الكرات المرتدة لمواجهة المحاولات الإيرانية السريعة.