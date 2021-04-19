بينهم برادلي جونز.. 9 إصابات بفيروس كورونا في نادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، عن وجود 9 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق بين لاعبين وأجهزة فنية وطبية وإدارية.

وقال النصر في بيان إن كلا من عبدالرحمن عبيد وفراس البريكان وبرادلي جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي أصيبوا بالفيروس.

كما تم إعلان إصابة محمد منان مترجم الفريق وعبدالله القشعمي إخصائي العلاج الطبيعي وبغدان من العيادة الطبية وإدريس علي مسؤول العهدة بالفيروس أيضا.

وبحسب قناة 24 الرياضية: ”سيتم استبعاد جونز من باقي منافسات البطولة المجمعة الحالية حسب اللائحة“، وهو ما ينطبق على بقية اللاعبين.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، التي تضم أندية فولاد والوحدات والسد، بـ4 نقاط، وهو نفس رصيد فولاد قبل مباراة الناديين في الجولة الثالثة والحاسمة، غدا الثلاثاء.

وتم استبعاد نادي الهلال من منافسات النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.