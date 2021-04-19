محمد الدعيع يتحدث عن كواليس مباراة الهلال ضد الاتحاد في 2008 (فيديو)‎

كشف محمد الدعيع، حارس نادي الهلال السابق، عن كواليس مباراة ”الزعيم“ الشهيرة ضد الاتحاد في موسم 2008 للدوري السعودي، التي حقق فيها فريقه اللقب.

وقال الدعيع إن أعضاء شرف هلاليين طالبوا اللاعبين وقتها بالحفاظ على سمعة ”الزعيم“، وأن تكون الهزيمة مقبولة حتى 3 أهداف.

وأضاف الدعيع عبر برنامج ”عز الرياضية“ مع سلمان المطيويع، أن الشرفيين تمنوا ألا تكون هزيمة تاريخية أمام الاتحاد وقتها.

محمد الدعيع – عز الرياضة:

في نهائي الدوري 2008 امام الاتحاد

كانوا اعضاء الشرف ومسؤولين في نادي الهلال يقولون لنا، قللوا النتيجة اذا خسرتوا ثلاثة زين. #الاتحاد_محتاج_جمهوره7 pic.twitter.com/WFQtDxC2Vt — بندر العبدلي (@Bandar_696) April 19, 2021

وتابع: ”أعضاء شرف الهلال وبعض مسؤولي النادي قالوا للاعبي الهلال في نهائي الدوري أمام الاتحاد في 2008، قللوا الأهداف أهم شيء ما يجيكم أكثر من ثلاثة لا نستقبل 4 أو 5 في شباكنا، خاصة أن الترشيحات وقتها كلها كانت تصب في صالح الاتحاد. كان فريقا متكاملا، وياسر القحطاني كان مصابا، وكل الظروف كانت ضدنا“.

🎙| محمد الدعيع : عام 2008 فيه اعضاء شرف ومسؤولين بالنادي قبل مباراة #الاتحاد كانوا يقولون أهم شي لاتكون تاريخية للاتحاد ثلاث أهداف تكفي لاتجي أربعة أو خمسة علينا. pic.twitter.com/VARK8vz597 — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) April 19, 2021

يذكر أن تلك المباراة انتهت وقتها بفوز الهلال بهدف نظيف سجله ياسر القحطاني، وحصوله على لقب الدوري، في مفاجأة كانت غير متوقعة، حيث كان الاتحاد يحتاج التعادل فقط لضمان التتويج.

وارتفع رصيد الهلال إلى 48 نقطة وتساوى مع الاتحاد في عدد النقاط لكنه تفوق عليه في اللقاءات المباشرة بعد أن تعادلا سلبيا في جولة الذهاب.

ويعتبر محمد الدعيع من أساطير حراسة المرمى في السعودية، إذ مثل المنتخب السعودي خلال الفترة من 1993 إلى 2006، على مدار 172 مباراة، حيث شارك في 3 بطولات لكأس العالم، وتُوج بلقب لكأس أمم آسيا، وبلقبين لكأس الخليج.