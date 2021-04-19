رياضة

محمد الدعيع يتحدث عن كواليس مباراة الهلال ضد الاتحاد في 2008 (فيديو)‎
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 9:14 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 10:25 GMT

محمد الدعيع يتحدث عن كواليس مباراة الهلال ضد الاتحاد في 2008 (فيديو)‎

كشف محمد الدعيع، حارس نادي الهلال السابق، عن كواليس مباراة "الزعيم" الشهيرة ضد الاتحاد في موسم 2008 للدوري السعودي، التي حقق فيها فريقه اللقب. وقال الدعيع إن

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف محمد الدعيع، حارس نادي الهلال السابق، عن كواليس مباراة ”الزعيم“ الشهيرة ضد الاتحاد في موسم 2008 للدوري السعودي، التي حقق فيها فريقه اللقب.

وقال الدعيع إن أعضاء شرف هلاليين طالبوا اللاعبين وقتها بالحفاظ على سمعة ”الزعيم“، وأن تكون الهزيمة مقبولة حتى 3 أهداف.

وأضاف الدعيع عبر برنامج ”عز الرياضية“ مع سلمان المطيويع، أن الشرفيين تمنوا ألا تكون هزيمة تاريخية أمام الاتحاد وقتها.

وتابع: ”أعضاء شرف الهلال وبعض مسؤولي النادي قالوا للاعبي الهلال في نهائي الدوري أمام الاتحاد في 2008، قللوا الأهداف أهم شيء ما يجيكم أكثر من ثلاثة لا نستقبل 4 أو 5 في شباكنا، خاصة أن الترشيحات وقتها كلها كانت تصب في صالح الاتحاد. كان فريقا متكاملا، وياسر القحطاني كان مصابا، وكل الظروف كانت ضدنا“.

يذكر أن تلك المباراة انتهت وقتها بفوز الهلال بهدف نظيف سجله ياسر القحطاني، وحصوله على لقب الدوري، في مفاجأة كانت غير متوقعة، حيث كان الاتحاد يحتاج التعادل فقط لضمان التتويج.

وارتفع رصيد الهلال إلى 48 نقطة وتساوى مع الاتحاد في عدد النقاط لكنه تفوق عليه في اللقاءات المباشرة بعد أن تعادلا سلبيا في جولة الذهاب.

ويعتبر محمد الدعيع من أساطير حراسة المرمى في السعودية، إذ مثل المنتخب السعودي خلال الفترة من 1993 إلى 2006، على مدار 172 مباراة، حيث شارك في 3 بطولات لكأس العالم، وتُوج بلقب لكأس أمم آسيا، وبلقبين لكأس الخليج.

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