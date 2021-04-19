نادي الاتحاد السعودي يستهدف تمديد عقد عمر هوساوي لموسم آخر

تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي للتدخل سريعا من أجل تمديد تعاقدها مع عمر هوساوي، مع اقتراب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الاثنين، فإن ”هوساوي سيدخل الأسبوع الحالي فترة ستة الأشهر التي يحق له خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي“.

ووفقا لمصادرها المقربة من نادي الاتحاد، فهناك رغبة من قبل الإدارة في تمديد عقد هوساوي لموسم آخر، وستتضح الصورة كاملة عقب نهاية الموسم الحالي.

هوساوي انتقل لصفوف الاتحاد في منتصف أكتوبر الماضي، في صفقة انتقال حر بعد حصوله على مخالصة مالية من نادي النصر.

وتعرض هوساوي لإصابة قوية أبعدته عن الفريق الفترة الماضية.

فيديو | تعرض عمر هوساوي للإصابة بعد احتكاكه مع غوميز#الاتحاد_الهلال#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/opnKrdjULf — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) April 9, 2021

عمر هوساوي بدأ مشواره بنادي الشباب، ثم انتقل إلى الوشم ثم الشعلة وأخيرا النصر بداية من 2011، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي، قبل أن يرحل للاتحاد.

ويخوض الاتحاد مباراته المقبلة ضد ضمك يوم الـ15 من أبريل، في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري السعودي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد والباطن والتي جمعت الفريقين بالجولة الـ26، يوم الجمعة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة.