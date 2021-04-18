دوري أبطال آسيا.. عمر السومة يمنح الأهلي تعادلا متأخرًا مع الدحيل

منح النجم السوري عمر السومة النادي الأهلي السعودي تعادلًا متأخرًا مع الدحيل القطري، لحساب الجولة الثانية من الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الكيني ميكاييل أولونجا هدف الدحيل في الدقيقة 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا فشل دفاع الأهلي في تشتيت إحدى الكرات.

وأدرك النجم السوري عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 90+1 بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا كرة من معتز هوساوي.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى نقطة وحيدة في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 4 نقاط، ثم الاستقلال الإيراني بـ3 نقاط من مباراة، ويلعب مع الشرطة العراقي في وقت لاحق.

وكان الأهلي قد خسر 2/5 أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الشرطة العراقي، يوم الأربعاء 21 أبريل، في الجولة الثالثة.