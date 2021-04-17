الرياضية: مشادة بين رئيسي ناديي ضمك والفتح تصل إلى قسم الشرطة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن حدوث مشادّة كلامية بين صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، ونظيره رئيس الفتح سعد العفالق، ما أوصل القضية إلى مركز الشرطة في الأحساء.

وأوضح مقدم برنامج ”الديوانية“، عبر القنوات الرياضية السعودية، أن رئيس نادي ضمك تواجد في أحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس الفتح.

وأضحت القناة في تغريدة لها بعد ذلك، أن ”صالح أبونخاع سحب شكواه من مركز الشرطة ضد سعد العفالق، مشيرة إلى أن ما حدث كان ”سوء فهم بينهما“.

ولم يكشف البرنامج الأسباب التي أدت إلى هذه المشادة.

عاجل:

تواجد رئيس نادي #ضمك في أحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس نادي #الفتح.#الديوانيه pic.twitter.com/gyraoV8EAz — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 17, 2021

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفتح مع ضيفه ضمك، اليوم السبت، في المرحلة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم الفتح بهدف عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 43، ثم أدرك إيميليو زيلايا التعادل لضمك من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ضمك رفع رصيده بهذا التعادل إلى 28 نقطة بفارق نقطة فقط عن مراكز البقاء، فيما رفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب.