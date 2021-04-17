بعد فشل ضمه الصيف الماضي.. أراسكايتا متاح أمام النصر والهلال بـ20 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي فلامنغو قد يضطر للسماح ببيع جيورجيان دي أراسكايتا في الفترة المقبلة بسبب خلافات بين اللاعب وإدارة ناديه.

وقالت صحيفة ”uol“ إن أراسكايتا كان هدفًا لنادي النصر السعودي في 2020، حيث قدم النصر عرضًا بقيمة 15 مليون يورو.

ورفض النادي البرازيلي العرض وقتها، ولم يقبل بالتفاوض، حيث كان اللاعب قد انضم لفلامنغو، في يناير 2019، مقابل 15 مليون يورو، وهو نفس قيمة العرض الذي قدمه النصر بعد عام ونصف العام له في صفوف فريقه الجديد.

Arrascaeta vira o jogo em Brasília: Flamengo 2×1 Palmeiras pic.twitter.com/V7vp3LFIlZ — Gols do Diário (@DiarioGols) April 11, 2021

وفي مارس الماضي، تحدثت تقارير عن رغبة الهلال في التعاقد مع أراسكايتا.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من عدم اهتمام فلامنغو بالبيع في هذه اللحظة إلا أن الخلاف المالي مع صاحب القميص 14 سيثير سوق الكرة والعروض المقبلة من الخارج والضغط من أجل التفاوض.

وتابعت الصحيفة أن أراسكايتا البالغ من العمر 26 عامًا لديه شرط جزائي قيمته بنحو 40 مليون يورو مع فلامنغو.

وقالت ”uol“ إن فلامنغو قد يضطر لفتح باب المفاوضات مع أي أطراف مهتمة بعقد اللاعب، حيث من المتوقع أن يطلب النادي البرازيلي حوالي 20 مليون يورو (135 مليون ريال برازيلي).

ولعب أراسكايتا 84 مباراة مع فلامنغو، سجل فيها 28 هدفًا، وصنع 32، علمًا بأنه سبق أن لعب 111 مباراة لكروزيرو سجل فيها 26 هدفًا وصنع 18.