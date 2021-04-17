التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي اختبارًا صعبًا أمام السد القطري، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك سعود، الساعة 21:00 بتوقيت السعودية وقطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تشهد أيضًا مواجهة فولاد خوزستان الإيراني ضد الوحدات الأردني.

وتنقل المباراة عبر تطبيق GSA LIVE بصوت المعلق فهد العتيبي.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

خرجت الجولة الأولى في هذه المجموعة بالتعادل في اللقاءين، فالوحدات الأردني تعادل مع النصر 0/0، كما تعادل فولاد مع السد بنتيجة 1/1.

ويتجدد الموعد بين النصر والسد بعدما بدأت المواجهات باللقاء الذي جمع الفريقين، يوم 29 أكتوبر 1991، وتعادلا 1/1 في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا العام 2011، وفاز السد في قطر 1/1، وتعادلا في السعودية بنتيجة 1/1.

وتجدد الصدام في ربع نهائي دوري الأبطال 2019، وفاز النصر في السعودية بنتيجة 2/1، ولكن السد انتفض وفاز في قطر بنتيجة 3/1 وتأهل لنصف النهائي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات للنسخة الماضية من دوري الأبطال، وتعادلا بنتيجة 2/2 في السعودية و1/1 في قطر.

النصر.. وافتتاح مشوار مينيز

يخوض النصر أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي مانو مينيز وسط العديد من التحديات التي تواجه العالمي في مشواره نحو استعادة البريق وإنهاء تراجع النتائج الذي ضرب الفريق خلال الفترة الأخيرة.

واعترف مانو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السد بوجود مشاكل بدنية لدى لاعبي فريقه، مؤكدًا أنه عمل بعض التفاصيل التكتيكية مثل تقارب الخطوط والضغط لاستخلاص الكرة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن مواجهة السد في غاية القوة والصعوبة، فالفريق مطالب بتحقيق الفوز بعد التعادل مع الوحدات، معترفًا بأن تراجع مستوى عبدالرزاق حمدالله أثر على القدرات الهجومية للفريق، ولكنه أمر وارد في كرة القدم ويمر به كافة المهاجمين في العالم.

ويعاني النصر بعد إصابة الثنائي فراس البريكان، وعبدالرحمن العبيد، بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن المباراة بخلاف غياب أيمن يحيى للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز، وأمامه الرباعي: عبد الله مادو، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسلطان الغنام، في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط: البرازيلي بيتروس ماثيوس، وعبدالمجيد الصليهم، وأمامهما سامي النجعي مع الثنائي عبدالفتاح عسيري، والمغربي نور الدين أمرابط، خلف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

أسلحة السد

يسعى السد لتحقيق الفوز بعد أن سقط في فخ التعادل مع فولاد خوزستان الإيراني في الجولة الأولى، كما أن الفريق القطري بقيادة مدربه تشافي هرنانديز شدد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أهمية الفوز بهذه المواجهة.

وقال تشافي إن المباراة صعبة للغاية أمام النصر بغض النظر عن الظروف التي يعيشها النصر في الفترة الحالية، فالفريق لديه عدة عناصر مميزة ومهمة، وبالتالي اللقاء سيكون قويًا بين الفريقين.

ويعتمد السد على تشكيلته التي تضم الحارس مشعل عيسى، وأمامه الثلاثي: بيدرو ميغيل، وخوخي بوعلام، وعبدالكريم حسن في خط الدفاع، مع رباعي خط الوسط بقيادة جويليرمي دوس سانتوس، وبجواره نام تاي هي، ويمينًا حسن الهيدوس، ويسارًا سالم الهاجري، مع ثلاثي الهجوم: سانتي كازورلا، ورودريغو تاباتا، وبغداد بونجاح.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن النصر يعاني من عدة مشاكل واضحة أبرزها عدم الاستقرار الفني بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وتعيين الكرواتي آلين هورفات، ثم المدرب المؤقت فلورين في المباراة الماضية، مؤكدًا أن مهمة المدرب البرازيلي مانو ستكون صعبة لضيق الوقت وتولي المهمة في ظل غمار البطولة الآسيوية.

وأشار إلى أن النصر سيتحسن هجوميًا في حالة عودة عبدالرزاق حمدالله للتألق مجددًا، مؤكدًا أن السد فريق قوي ومنظم، ويملك هجومًا سريعًا بقيادة بغداد بونجاح.