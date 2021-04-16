ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يتعثر أمام الباطن ويفشل في خطف الصدارة‎

أجبر فريق الباطن مضيفه نادي الاتحاد على التعادل السلبي، ليحبط انطلاق العميد مؤخرًا في الدوري السعودي.

وفي المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، بالمرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فشل الاتحاد في تضييق الخناق على الهلال والشباب المتصدرين، وأهدر نقطتين ثمينتين كانتا كفيلتين بشراكته للصدارة معهما.

#الباطن يوقف انطلاقة #الاتحاد بعدما تعادل معه سلبيا في الجولة 26 من #الدوري_السعودي

أهدر الاتحاد نقطتين ثمينتين وفشل في تضييق الخناق على المتصدرين #الهلال و #الشباب واللذان سيلتقيان في هذه المرحلة

ارتفع رصيد الاتحاد الى 46 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الهلال والشباب pic.twitter.com/2eCksSgw5W — إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2021

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطتين مؤقتاً عن الهلال المتصدر ووصيفه الشباب.

وارتفع رصيد الباطن إلى 29 نقطة، ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: