رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يتعثر أمام الباطن ويفشل في خطف الصدارة‎
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 21:31 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 21:35 GMT

ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يتعثر أمام الباطن ويفشل في خطف الصدارة‎

أجبر فريق الباطن مضيفه نادي الاتحاد على التعادل السلبي، ليحبط انطلاق العميد مؤخرًا في الدوري السعودي. وفي المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز في

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أجبر فريق الباطن مضيفه نادي الاتحاد على التعادل السلبي، ليحبط انطلاق العميد مؤخرًا في الدوري السعودي.

وفي المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، بالمرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فشل الاتحاد في تضييق الخناق على الهلال والشباب المتصدرين، وأهدر نقطتين ثمينتين كانتا كفيلتين بشراكته للصدارة معهما.

 

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطتين مؤقتاً عن الهلال المتصدر ووصيفه الشباب.

وارتفع رصيد الباطن إلى 29 نقطة، ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

2021-04-1-71

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