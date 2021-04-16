ريجيكامب مدرب الأهلي السعودي يخسر بخماسية للمرة السابعة في عامين

أبدت وسائل إعلام رومانية اهتماما كبيرا بمباراة الأهلي السعودي، مع الاستقلال الإيراني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء الاهتمام الروماني لأن الأهلي يقوده المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

وخسر الأهلي 2/5 أمام الاستقلال، رغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل 1/1 بين الفريقين، ووصفت صحيفة ”adevarul“ نتيجة المباراة بأنها كارثية وأكدت أن فريق ريجيكامب تعرض للإذلال في دوري أبطال آسيا أمام الفريق الإيراني.

وتساءلت الصحيفة ساخرة ما هي النتيجة التي أظهرتها لوحة النتائج بعد 90 دقيقة، مضيفة أن ”ريغي“ على الأرجح كان يريد أن يكون في أي مكان في تلك اللحظة، إلا على مقاعد بدلاء الأهلي.

وقالت الصحيفة إن نتيجة ليلة الخميس ليست جديدة تمامًا بالنسبة لسيرة المدرب الروماني في دوري أبطال آسيا.

حيث خاض ريجيكامب 19 مباراة في دوري أبطال آسيا، مع الهلال السعودي، والوحدة والوصل الإماراتيين والآن مع الأهلي السعودي.

وكانت نتائج ريجيكامب 4 انتصارات، وتعادلين، و13 خسارة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، في حين تلقت فرقه 41 هدفا.

وبخصوص تلقي 5 أهداف فإن فرق ريجيكامب تلقت 5 أهداف في 7 مباريات في آخر عامين، وكانت أمام شباب الأهلي دبي مرتين بنتيجة 5/1، وأمام العين والوصل بنفس النتيجة، وأمام الزوراء العراقي مرتين بنتيجة 5/0، و5/1.

خسر الاهلي السعودي من الاستقلال 5/2 وهي نتيجة تعبر عن واقع كارثي يعيشه هذا الفريق الكبير .. وحينما رأيت ريجي كامب تذكرت حجم الخمسات التي تعرض لها الوصل واستغربت الحقيقة كيف يتم التعاقد مع مدرب رأيتموه امام اعينكم .. يبدو انها سنوات صعبة على الاهلي

هاردلك للاهلاوية — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) April 15, 2021

من جهته قال الإعلامي الإماراتي عامر عبدالله المري إن الأهلي سيمر بفترات صعبة مع المدرب ريجيكامب، وقال عنه إنه صاحب الخمسات الشهيرة إبان توليه مهمة الوصل.

وكتب عامر عبدالله عبر موقع ”تويتر“: ”خسر الأهلي السعودي من الاستقلال 5/2 وهي نتيجة تعبر عن واقع كارثي يعيشه هذا الفريق الكبير.. وحينما رأيت ريجي كامب تذكرت حجم الخمسات التي تعرض لها الوصل واستغربت الحقيقة كيف يتم التعاقد مع مدرب رأيتموه أمام أعينكم.. يبدو أنها سنوات صعبة على الأهلي“.

وتعرض الأهلي للخسارة السابعة على التوالي في الدوري ودوري أبطال آسيا علما أنه يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، بينما يتذيل مع الشرطة العراقي ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.