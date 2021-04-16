قبل قرعة دورة الألعاب الأولمبية.. منتخب مصر تصنيف ثالث والسعودية رابع

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مستويات المنتخبات المشاركة في كرة القدم (للرجال)، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات، يوم الأربعاء المقبل.

وجاء المنتخب المصري في التصنيف الثالث، في حين جاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع، ما يعني أن المنتخبين قد يتقابلان في دور المجموعات.

https://twitter.com/fifacom_ar/status/1383014010224803843/photo/1

وفيما يلي مستويات المنتخبات:

المستوى الأول:

اليابان، البرازيل، الأرجنتين، كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني:

المكسيك، ألمانيا، هندوراس، إسبانيا.

المستوى الثالث:

مصر، نيوزيلندا، ساحل العاج، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع:

أستراليا، السعودية، فرنسا، رومانيا.

يشار إلى أن منتخب البرازيل هو حامل لقب النسخة الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016)، بعد فوزه على ألمانيا بركلات الترجيح.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة منتخبات من التصنيفات الأربعة.

وسبق أن شارك المنتخب الأولمبي المصري في الأولمبياد نسختي 1992 و2012، حيث ودع في الأولى من دور المجموعات، وفي الثانية من ربع النهائي.

أما المنتخب السعودي فقد شارك في أولمبياد 1996، وودع من دور المجموعات.