الاستقلال يسحق الأهلي السعودي 5/2 في دوري أبطال آسيا

سحق فريق الاستقلال الإيراني نظيره الأهلي السعودي وفاز عليه 5-2، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

سجل فارشيد إسماعيلي (5) ومحمد نادري (54) ومهدي قائدي (67 و86) وشيخ دياباتي (89) أهداف الاستقلال.

في حين أحرز عمر السومة (27 من ضربة جزاء و79) هدفي الأهلي.

نهاية المباراة | 🇮🇷 #الاستقلال 5⃣ /2⃣ #الأهلي 🇸🇦

الاستقلال يحقّق بداية قوية في المجموعة الثالث بعد مباراة مُمتعة سحق فيها #الاهلي السعودي 5/2

المباراة شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الجولة الأولى

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#دوري_ابطال_اسيا 2021#الاهلي_lلاستقلال #الاهلي_lستقلال pic.twitter.com/a7VaD7NoOm — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس، أيضاً فوز الدحيل القطري على الشرطة العراقي 2-0، على نفس الملعب.

بهذه النتائج تصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الدحيل، في حين بقي رصيد الشرطة والأهلي خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الدحيل، والشرطة مع الاستقلال.