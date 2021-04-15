نتائج دوري أبطال آسيا.. تعادل الهلال وشباب الأهلي أمام اجمك والاستقلال

تعادل نادي الهلال السعودي مع اجمك الأوزبكي 2-2، يوم الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

ومالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح الهلال، ولكن اجمك الأوزبكي خطف هدف التقدم في الدقيقة 11 عندما أعاد الدفاع الكرة إلى الحارس عبدالله المعيوف الذي أخطأ في إبعادها، لتصل إلى زافار بولونوف الذي سدد في الشباك الخالية.

وأحرز الهلال هدف التعادل في الدقيقة 27 بعدما انطلق محمد البريك في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية متقنة على باب المرمى، تابعها بافيتمبي غوميز لترتطم بالمدافع سردور رحمانوف وتتابع طريقها داخل الشباك.

ونجح فيتو في إضافة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق عندما تابع تمريرة أندريه كاريللو على باب المرمى، ليضع الكرة دون مضايقة في الشباك الخالية.

وسجل اجمك الأوزبكي هدف التعادل بواسطة البديل سنجر شاه أحمدوف، الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس المعيوف إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 70.

كما تعادل نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الاستقلال الطاجيكي 0-0، يوم الخميس، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وفرض شباب الأهلي دبي سيطرته على معظم مراحل المباراة، دون أن ينجح في الوصول لمرمى الفريق الطاجيكي.

وتساوى الهلال وايه جي ام كي برصيد نقطة من مباراة واحدة لكل منهما، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام شباب الأهلي والاستقلال.

نهاية المباراة | 🇹🇯 الاستقلال 0⃣-0⃣ #شباب_الاهلي 🇦🇪

تبادل الفريقان الخطورة ولكن لم ينجح أي منهما في التسجيل ليتقاسما نقاط المباراة

🏆 #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/iYsgQn1eBk — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي شباب الأهلي دبي مع الهلال، واجمك مع الاستقلال.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.