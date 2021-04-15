حبيب الوطيان حارس الهلال يظهر بوزن زائد (صورة)‎

ظهر حبيب الوطيان حارس مرمى نادي الهلال السعودي بوزن زائد خلال مباراة فريقه أمام اجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقبل انطلاق صافرة المباراة ظهر حبيب الوطيان بوزن زائد قبل جلوسه على دكة البدلاء، حيث يتواجد بديلا للحارس عبدالله المعيوف.

وأثار ظهور حبيب الوطيان الاستغراب على مواقع التواصل، خاصة وأنه ظهر بوزن لا يليق به كحارس مرمى.

ويتواجد حبيب الوطيان على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال واجمك التي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية، التي تضم فريقي استقلال دوشنبه الطاجكي وشباب الأهلي الإماراتي.