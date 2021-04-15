خطأ من عبدالله المعيوف يهدي أجمك هدف التعادل في شباك الهلال (فيديو)

تسبب عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال السعودي في هدف بمرمى فريقه لصالح أجمك الأوزبكي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وعند الدقيقة 69 كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال 2/1، ومن هجمة مرتدة للفريق الأوزبكي فشل المعيوف في الإمساك بكرة عرضية أرضية، لتصل إلى مهاجم أجمك الذي يضع الكرة في الشباك مستغلا خطأ حارس الهلال.

وتقام المباراة اليوم الخميس، وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين 2/2.

https://twitter.com/EremSports/status/1382796387297988609

الهلال هو بطل القارة 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 كما أنه يبحث عن تحقيق النجمة الرابعة هذا الموسم.

ويخوض أجمك الأوزبكي منافسات دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعدما ظهر في نسخة 2019 وخرج من الأدوار الإقصائية.