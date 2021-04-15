بسبب "إيران ستغزو الهند مرة أخرى".. اتحاد الكرة الهندي يشكو بيرسبوليس رسميًا

قدم الاتحاد الهندي لكرة القدم، شكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد نادي برسبوليس الإيراني، بشأن منشورات ”تمييزية وتشويه للسمعة“ على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي برسبوليس تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ تحدث فيها عن إعادة غزو الهند ومعارك الماضي بين البلدين، علما أن جوا يستضيف مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

https://www.instagram.com/p/CNlvv1tLZNZ/

ورغم أنه تم حذف المنشور، وتقديم النادي الإيراني اعتذارًا، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الاتحاد الهندي، قرر تقديم شكوى، لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الهندي، بيان رسمي: ”يرغب الاتحاد الهندي لكرة القدم، في التنديد، بالسلوك غير اللائق لبرسبوليس، الذي يمثل إيران في دوري أبطال آسيا“.

وأضاف: ”أظهرت المنشورات التي نشرها حساب النادي، عدوانًا غير مبرر، ضد الاتحاد الهندي لكرة القدم، والشعب الهندي بشكل عام، وهو أمر خارج -تمامًا- عن أي أخلاقيات رياضية“.

وتابع: ”وفي حين أن هذا السلوك السيئ إلى حد ما، يُظهر بوضوح، عدم قدرتهم على المشاركة في أحداث كرة القدم ذات المستوى العالي، فإن الاتحاد الهندي لكرة القدم يُدين ذلك بشدة، وطلب من الاتحاد الآسيوي، اتخاذ الإجراء المناسب ضد النادي“.

وأوضح الاتحاد الهندي، أن برسبوليس انتهك المادتين 50 و58 من قانون الانضباط والأخلاق، في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم“.

وشارك نادي جوا الهندي، في أول مباراة له على الإطلاق في دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء، وتعادل الريّان القطري، دون أهداف.

ويلعب نادي جوا الهندي، مع الوحدة الإماراتي، والريان القطري، وبرسبوليس، ضمن المجموعة الخامسة.