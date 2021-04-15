رياضة

الهلال يضع بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس في حساباته
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 11:53 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 12:05 GMT

الهلال يضع بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس في حساباته

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن إدارة نادي الهلال السعودي قد وضعت في حساباتها المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب أولمبياكوس اليوناني. وبحسب ما نقلت صحيفة "o

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المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن إدارة نادي الهلال السعودي قد وضعت في حساباتها المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب أولمبياكوس اليوناني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”o jogo” البرتغالية فإن المدرب الحالي للنادي اليوناني لايزال في عقده موسم كامل مع ناديه الحالي.

 

وحقق البرتغالي بيدرو مارتينيز مع أولمبياكوس لقب الدوري لفريقه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، علماً بأنه في الدوري لعب 29 مباراة فاز 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر واحدة فقط.

الهلال يبحث حاليا عن مدرب جديد حيث يقود الفريق البرازيلي ميكالي مدرب الفئات السنية بشكل مؤقت لنهاية الموسم، وبحسب تقارير فإن لاعب الفريق السابق ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني مرشح أيضا لتلك المهمة.

 

بيدرو مارتينيز رفض عرضا من الشباب السعودي عام 2019.

وسبق لمارتينيز قيادة أندية رايو آفي وفيتوريا غيماريش ومارتيمو، وهو مرشح أيضا لقيادة أندية برتغالية على مستوى أفضل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها عن بيدرو مارتينيز أن المدرب عليه اتخاذ قرار بالاستمرار مع أولمبياكوس أو خوض تجربة جديدة.

ويبدأ الهلال اليوم الخميس مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة اجمك.

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