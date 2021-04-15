الهلال يضع بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس في حساباته

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن إدارة نادي الهلال السعودي قد وضعت في حساباتها المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب أولمبياكوس اليوناني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”o jogo” البرتغالية فإن المدرب الحالي للنادي اليوناني لايزال في عقده موسم كامل مع ناديه الحالي.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اجمك في دوري أبطال آسيا https://t.co/v3liUXorCd pic.twitter.com/LVxz56Th2J — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

وحقق البرتغالي بيدرو مارتينيز مع أولمبياكوس لقب الدوري لفريقه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، علماً بأنه في الدوري لعب 29 مباراة فاز 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر واحدة فقط.

الهلال يبحث حاليا عن مدرب جديد حيث يقود الفريق البرازيلي ميكالي مدرب الفئات السنية بشكل مؤقت لنهاية الموسم، وبحسب تقارير فإن لاعب الفريق السابق ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني مرشح أيضا لتلك المهمة.

أيمن حسين لاعب القوة الجوية يسخر من إصابته القوية وتورم وجهه خلال مباراة الشارقة في دوري أبطال آسيا: "بوتوكس"!#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/edqoZDkiLu — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

بيدرو مارتينيز رفض عرضا من الشباب السعودي عام 2019.

وسبق لمارتينيز قيادة أندية رايو آفي وفيتوريا غيماريش ومارتيمو، وهو مرشح أيضا لقيادة أندية برتغالية على مستوى أفضل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها عن بيدرو مارتينيز أن المدرب عليه اتخاذ قرار بالاستمرار مع أولمبياكوس أو خوض تجربة جديدة.

ويبدأ الهلال اليوم الخميس مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة اجمك.