التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اجمك في دوري أبطال آسيا

يبحث الهلال السعودي عن تحقيق الفوز في ضربة البداية بمشواره بدوري أبطال آسيا أمام منافسه اجمك الأوزبكي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد اجمك:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال واجمك

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر منصة GSA LIVE بصوت المعلق حماد العنزي، كما ينقل عبر قناة القنوات الرياضية السعودية على يوتيوب داخل السعودية فقط.

طريقة مشاهدة GSA live الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا على أجهزة iOS وapple tv وأندرويد وتابلت https://t.co/7CQlnGByrD pic.twitter.com/YQfHlvUz7u — إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2021

تباين تاريخي

يبدو هناك تباين تاريخي بين الفريقين فالهلال هو بطل القارة 3 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 كما أنه يبحث عن تحقيق النجمة الرابعة هذا الموسم.

ويخوض اجمك الأوزبكي منافسات دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعدما ظهر في نسخة 2019 وخرج من الأدوار الإقصائية.

أفكار ميكالي

يدرك البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لفريق الهلال جيدا أن البطولة الآسيوية تعد أحد أهم أهداف الزعيم رغم قوة المنافسة محليا إلا أن حلم دوري الأبطال يبقى مهما للغاية بالنسبة لمشجعي الهلال.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن هذه المواجهة أمام اجمك مهمة للغاية لأنها في ضربة البداية لمشوار المجموعات، مؤكدا أن الهلال يستهدف التأهل عن هذه المجموعة القوية.

وأشار إلى أن فريقه عانى في الفترة الأخيرة من توالي المباريات بعدما خاض عددا من اللقاءات بالدوري كما أن لاعبي الهلال انضموا لمنتخب السعودية في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الماضي.

ويفقد الهلال جهود سالم الدوسري وسلمان الفرج للإصابة وعبد الله الحمدان لعدم الجاهزية، ويعتمد ميكالي على تشكيلته شبه الثابتة التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وعلى الأطراف أندريه كاريلو ولوسيانو فييتو مع ثنائي الهجوم بافتيمبي جوميز وهاتان باهبري.

مفاجأة اجمك

يتطلع اجمك لتحقيق المفاجأة والفوز على الهلال في عقر داره خاصة أن الفريق الأوزبكي قد يبدو للمتابعين منافسا مجهولا وهو ما يهدد بطل القارة في النسخة قبل الماضية.

وقال ميرجلال قاسيموف المدير الفني لفريق اجمك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يدخل اللقاء باحثا عن تحقيق بداية قوية، وإن تأثر بالإرهاق نتيجة رحلة الطيران الشاقة ولكن هذا ليس عذرا أو مبررا.

وأوضح أن الهلال من أقوى الفرق في قارة آسيا، ولكن فريقه سيلعب لتحقيق عرض جيد وتقديم مباراة قوية واقتناص نتيجة إيجابية.

ونجح اجمك في إقصاء الغرافة القطري من دوري الأبطال بمرحلة التصفيات، ويعول الفريق الأوزبكي على لاعبه جوفان دوكيتش الذي سجل هدف الفوز في لقاء الغرافة ولاعب الرأس الأخضر ألفين فورتيس بجانب الأوكراني ألكسندر كاسيان.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لإرم نيوز: إن مباراة الهلال ضد اجمك لن تكون سهلة لأن الفريق الأوزبكي نجح بالفعل في إقصاء الغرافة القطري وبالتالي زالت عنه رهبة مواجهة الفرق القوية وسيتملك لاعبوه الطموح لتحقيق المفاجآت.

وأوضح أن الهلال عليه تقديم بداية قوية، خاصة أنه يملك المقومات للتتويج باللقب فهو يضم أحد أفضل مهاجمي آسيا بافتيمبي جوميز بجانب مهارات كاريلو وفييتو، مؤكدا أن غياب سالم الدوسري بالفعل مؤثر ولكن الهلال لديه بدائل أيضا قوية وقادرة على تعويض هذا الغياب.

ووجه عبد الرحمن نصيحة للهلال بالضغط المبكر في ربع الساعة الأول تحديدا لتسجيل هدف مبكر وهو ما يسهل مهمة الفريق السعودي في الخروج بالفوز.