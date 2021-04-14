رياضة

تقرير: "الانضباط" تتجه لتبرئة عبدالرزاق حمدالله بشأن أزمة وليد الأحمد
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 22:25 GMT

تقرير: "الانضباط" تتجه لتبرئة عبدالرزاق حمدالله بشأن أزمة وليد الأحمد

لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي، رفضت استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن اتجاه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى تبرئة عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، بعد أزمته مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

ورصدت عدسات الكاميرات حمدالله وهو يقوم بحركة وصفت بالمسيئة، تجاه الأحمد، ما أثار جدلا وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه.

وبناء على هذه الحركة قررت اللجنة إيقاف المهاجم المغربي لمدة 15 يوما مؤقتا، عن خوض المباريات الرسمية؛ بسبب ما بدر منه من تصرفات غير أخلاقية خلال مباراة الفيصلي، إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

 

وأشارت قناة ”24 الرياضية“ السعودية نقلا عن مصادر وثيقة إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق لم تثبت لديها أي مخالفة على لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بشأن حادثته مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد، وبالتالي ستتم تبرئته.

وأشارت إلى أن اللجنة رصدت مخالفته بشأن ما قام به تجاه حامل الكاميرا أثناء الخروج من الملعب والتي بناء عليها يتوقع صدور عقوبة إيقاف عليه من مباراتين لثلاث مباريات.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها ـ دون تحديد الواقعة.

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