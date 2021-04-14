تقرير: "الانضباط" تتجه لتبرئة عبدالرزاق حمدالله بشأن أزمة وليد الأحمد

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن اتجاه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى تبرئة عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، بعد أزمته مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

ورصدت عدسات الكاميرات حمدالله وهو يقوم بحركة وصفت بالمسيئة، تجاه الأحمد، ما أثار جدلا وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه.

وبناء على هذه الحركة قررت اللجنة إيقاف المهاجم المغربي لمدة 15 يوما مؤقتا، عن خوض المباريات الرسمية؛ بسبب ما بدر منه من تصرفات غير أخلاقية خلال مباراة الفيصلي، إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

مطالبات بإيقاف عبدالرزاق حمدالله بسبب حركته تجاه وليد الأحمد https://t.co/h6LSdW8XdU pic.twitter.com/nUEdJBTxmp — إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

وأشارت قناة ”24 الرياضية“ السعودية نقلا عن مصادر وثيقة إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق لم تثبت لديها أي مخالفة على لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بشأن حادثته مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد، وبالتالي ستتم تبرئته.

وأشارت إلى أن اللجنة رصدت مخالفته بشأن ما قام به تجاه حامل الكاميرا أثناء الخروج من الملعب والتي بناء عليها يتوقع صدور عقوبة إيقاف عليه من مباراتين لثلاث مباريات.

عاجل كشفت مصادر وثيقة ان لجنة الانضباط و الاخلاق لم يثبت لديها أي مخالفة على لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بشأن حادثته مع لاعب الفيصلي وليد الاحمد و بالتالي سيتم تبرئته .. — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 14, 2021

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف عبدالرزاق حمدالله 15 يوما قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها ـ دون تحديد الواقعة.