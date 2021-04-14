القنوات الرياضية السعودية تعلن نقل مباراة النصر والوحدات عبر اليوتيوب

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، نقل مباراة نادي النصر السعودي والوحدات الأردني، عبر حسابها على موقع اليوتيوب.

وقالت القنوات الرياضية السعودية، في بيان قصير : ”بالتعاون مع GSALIVE، يمكنكم متابعة مباراة النصر السعودي والوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا، عبر حساب القنوات الرياضية في اليوتيوب“.

وتمتلك منصة GSALIVE الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال آسيا، التي لن تنقل على أي قناة خليجية، أو عربية.

بالتعاون مع @gsalivetv

يمكنكم متابعة مباراة النصر السعودي والوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا

عبر حساب القنوات الرياضية في اليوتيوب عبر الرابط التالي https://t.co/8RD6xlwQWC pic.twitter.com/K4QkNrEDfw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 14, 2021

مباريات دوري أبطال آسيا عبر GSALIVE

وتبدأ شركة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، بث مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، عبر منصة GSA Live، التي حصلت على الحقوق الحصرية لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بين عامي 2021 و2024، داخل المملكة.

وقالت GSA Live في بيان عبر موقعها الرسمي: ”سيكون بإمكان كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، مشاهدة كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، عبر الهواتف الذكية بنظامي أبل وأندرويد، بمختلف الأجهزة التابعة لهما“.

وأضافت: ”يتوجب على مستخدمي نظام IOS لهاتف I Phone والآيباد، تثبيت الإصدار 11.0 وما بعده، فيما يجب على مستخدمي Apple TV أن يكون هناك إصدار 9.2، أما مستخدمو التابلت وهواتف الأندرويد وأندرويد TV، فعليهم تثبيت الإصدارات المتوافقة.

وكشفت المنصة، أنها تعمل على 16 متصفحًا، في مختلف الأنظمة الخاصة بـ“غوغل“ والعديد من المتصفحات الخاصة بالأنظمة الحديثة للأجهزة الذكية.