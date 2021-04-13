بعد احتفاله بالوحدات.. اتحاد الكرة السعودي يهنئ السد بالدوري الذهبي‎

حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تهنئة نادي السد القطري بتتويجه بالدوري الذهبي، وجاء هذا الأمر بعد يومين من احتفاله أيضا بفريق الوحدات الأردني بتتويجه بكأس السوبر قبل أيام على حساب الجزيرة.

ونشر نادي السد تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، ظهر فيها احتفال اللاعبين بـ“تورتة“ خاصة أرسلها مسؤولو الاتحاد السعودي للفريق القطري، المتواجد حاليا في المملكة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي تقام بنظام التجمع.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ الزعيم بمناسبة فوزه بالدوري الذهبي#الدوري_الذهبي_سداوي@saudiFF pic.twitter.com/4j9tkEUVaH — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 13, 2021

وكان الاتحاد السعودي أرسل أيضا ممثلا عنه إلى مقر إقامة وفد نادي الوحدات، حاملا معه ”تورتة“ لتهنئته بالفوز بالسوبر الأردني.

وثمّن وفد الوحدات اللفتة المميزة من الاتحاد السعودي، التي من شأنها أن تسهم في رفع الحالة المعنوية للاعبي الفريق.

https://www.facebook.com/wehdatclub.jo/posts/1217927128627853

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 السد والنصر والوحدات وفولاد الإيراني في المجموعة الرابعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية 3 مجموعات، هي الأولى والثالثة والرابعة، حيث تضم فرق الهلال والأهلي والنصر على الترتيب.

ويصطدم النصر مع نظيره الوحدات في مباراة الذهاب بالجولة الأولى، مساء غد الأربعاء.