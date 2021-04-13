تقرير: 4 مرشحين يتنافسون على رئاسة الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية وجود 4 أسماء تتنافس للوصول لكرسي رئاسة النادي الأهلي السعودي، في ظل الأزمات التي يشهدها الراقي مؤخرا، والتي أدت إلى رغبة الجمعية العمومية في رحيل الرئيس الحالي عبدالإله مؤمنة.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد ذكر مؤخرا، عبر برنامجه ”الدوري مع وليد“، أن مؤمنة يستعد لتقديم استقالة مرتقبة مع اختيار الأمير منصور بن مشعل وكبار الشرفيين في النادي زياد اليوسف ليخلف الرئيس الحالي في الأهلي.

وأوضح الفراج: ”مؤمنة بمجرد استقالته سيترك الوسط الرياضي بشكل نهائي، يبدو أن التجربة في الأهلي كانت قاسية بالنسبة له“.

بينما ذكرت صحيفة ”الوطن“ أن المنافسة على رئاسة ”الراقي“ انحصرت بين 4 أسماء، هم: ماجد النفيعي، وياسر محروس، وفهر الطيب، وزياد اليوسف.

وأوضحت الصحيفة أن فهر الطيب، الذي يعمل وكيلا للاعبين، أبدى رغبته بالترشح، وعدم الممانعة في تحمل المسؤولية التضامنية، التي تبلغ 37 مليون ريال، وذلك بدعم من شخصية أهلاوية.

أما ”النفيعي“ فقد تولى رئاسة الأهلي سابقا عام 2018 حين عينه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية آنذاك، ورغم أن قرار التعيين كان يمتد لمدة عام إلا أنه استقال من منصبه في ديسمبر 2018 بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري السعودي.

ويُتوقع أن تعلن وزارة الرياضة السعودية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية إدارة جديدة للأهلي، بعد إعلان قبول استقالة مؤمنة.

وتوقف رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويستضيف الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني، يوم الخميس المُقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، إذ يقع بالمجموعة الثالثة رفقة الاستقلال الإيراني ولخويا القطري والشرطة العراقي.