جيوفينكو لاعب الهلال قريب من بينفينتو الإيطالي‎

اقترب سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من الرحيل إلى بينفينتو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة (كاليتشو ميركاتو) الإيطالية إلى أن مفاوضات نادي بينيفينتو مع سيباستيان جيوفينكو، دخلت مراحل متقدمة بعد موافقة اللاعب على العرض.

ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة المفاوضات أو المبلغ الذي سيحصل عليه سيباستيان جيوفينكو، إلا أنها أكدت اقتراب إتمام الصفقة في الشتاء المقبل، مع نهاية عقد اللاعب مع الهلال.

وعقد سيباستيان جيوفينكو مع الهلال مستمر حتى نهاية شهر يناير 2022، حيث انضم اللاعب إلى صفوف ”الزعيم “ خلال فترة انتقالات يناير 2019 في عهد رئاسة الأمير محمد بن فيصل.

ويمتلك جيوفينكو مسيرة حافلة في الملاعب، حيث لعب في صفوف يوفنتوس، وبارما، وإمبولي في إيطاليا، ثم انتقل إلى تورنتو الكندي، ومنه إلى الهلال السعودي.

وارتبط اسم جيوفينكو أكثر من مرة بالانتقال إلى فيورنتينا، وأتالانتا، ولكن راتب اللاعب الضخم، حال دون إتمام الاتفاق.

ويحتل جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، المركز الثاني بقائمة أعلى اللاعبين الإيطاليين حصولًا على الرواتب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “توتو ميركاتو ويب”، براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا، خلف ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الذي يحصل على 11 مليونًا.