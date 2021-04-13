رياضة

ما حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية مباريات دوري أبطال آسيا؟
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 17:31 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 19:00 GMT

ما حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية مباريات دوري أبطال آسيا؟

ستنقل المباريات عبر منصة ‎GSAlive، التي وفرت خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مجاني

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قال نادي الوحدات الأردني في بيان إن القنوات السعودية الرياضية، ستكون هي الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال آسيا.

وأصدر الوحدات بيانًا قال فيه: ”بات في حكم المؤكد إسناد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى القناة الرياضية السعودية حقوق بث مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بكرة القدم“.

‎ ولم تعلن القنوات الرياضية السعودية حتى الآن أي شيء بخصوص بث المباريات أو حصولها على أي حقوق من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

‎ وستنقل المباريات عبر منصة ‎GSAlive، التي وفرت خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مجاني، على مدى الموسم الكروي، الذي تنقله كذلك القنوات السعودية الرياضية.

ويقع نادي الوحدات في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، إلى جانب فرق النصر السعودي والسد القطري وفولاذ الإيراني.

وستقام مباريات المجموعة الرابعة في المملكة العربي السعودية، خلال الفترة من 14 إلى 30 من شهر أبريل الجاري.

يذكر أن منصة‎ GSAlive تقدم خدمة غير مسبوقة، حيث تسمح للجماهير السعودية بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

 

وما يميز المنصة، أنها تعمل بشكل مجاني على نظامَي iOS وAndroid وApple TV أيضًا، وذلك دون دفع رسوم نهائيا، ولا تحتاج إلى الاشتراك مثل باقي المنصات.

وبموجب الاتفاقية، حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسة للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة ”GSA live“ كمرحلة أولى، بينما سيتم بث المباريات فضائيا في الربع الأخير من السنة الحالية 2021، على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

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