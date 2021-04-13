رياضة

تقرير: ماندزوكيتش يوافق على الانضمام لنادي الهلال السعودي
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 10:17 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 11:25 GMT

تقرير: ماندزوكيتش يوافق على الانضمام لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب ميلان الإيطالي، سيواصل مسيرته المهنية في السعودية إذ اختار اللاعب الانتقال إلى هناك واللعب

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المصدر: سلمان العنزي ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب ميلان الإيطالي، سيواصل مسيرته المهنية في السعودية إذ اختار اللاعب الانتقال إلى هناك واللعب مع الهلال.

وانضم ماندزوكيتش إلى ميلان الإيطالي في يناير الماضي، بعدما ظل لفترة دون ناد، بعد فسخ عقده مع الدحيل القطري.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى صعوبة انتقال اللاعب إلى نادي كلوب بروج الذي كان يأمل في الحصول على خدماته، بعدما وافق المهاجم الكرواتي المخضرم على عرض الهلال.

وقالت صحيفة voetbalnieuws أنه بالإضافة إلى الاهتمام باللاعب القادم من جانب الهلال، كانت هناك -أيضا- أندية أوروبية مهتمة بخدماته.

وذكرت تقارير إيطالية أن ميلان لن يجدد عقد ماريو ماندزوكيتش، إذ انضم له الكرواتي منذ يناير الماضي، لكنه لم يفرض نفسه على تشكيل النادي بالرغم من التطلعات الكبيرة إبان التعاقد معه، حيث يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية.

وينتهي عقد ماندزوكيتش بنهاية الموسم؛ ما يتيح له التوقيع فورا لأي ناد في صفقة انتقال حر.

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