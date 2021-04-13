مسلي آل معمر يوجه انتقادات لـ"بعض البرامج" بسبب قضايا النصر وحمدالله

وجه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، انتقادات لبعض البرامج بسبب تناولها قضايا ناديه وأزمة عبدالرزاق حمدالله، رغم وجود مواجهة آسيوية للفريق غدا أمام الوحدات الأردني.

ويفتتح النصر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بمواجهة الوحدات الأردني غدا الأربعاء، حيث يلعب في مجموعة تضم السد القطري والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

يخوض النصر غدا أولى المواجهات الآسيوية .. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله .. لو فيه ( جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادي في العالم! — مسلي آل معمر (@musalli9) April 12, 2021

وغرد آل معمر عبر تويتر: ”يخوض النصر غدا أولى المواجهات الآسيوية.. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله“.

”لو فيه (جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادي في العالم!“.

أزمة حمدالله

وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي قد رفضت تظلم النصر لرفع الإيقاف المؤقت 15 يوما الموقع على حمدالله على خلفية إشارتيه في مباراة الفريق ضد الفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار حمدالله للكاميرا خلال خروجه من المباراة، كما مرر يده خلف وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

ولم يذكر مسلي آل معمر أسماء البرامج الرياضية التي تحدثت عن قضايا النصر وحمدالله قبل مباراة الفريق في دوري أبطال آسيا، لكن أغلب البرامج الرياضية السعودية تناولت الأمر.

#الديوانيه

جاسم الحربي:

حالة "حمدالله" مشابهة لحالة لاعب الكوكب وتوقّف (6) شهور.. حركة "لاأخلاقية".. لابد أن توقع العقوبة نفسها.. لا تكال الأمور بمكيالين.. انسوا الميول وطبقوا النظام. pic.twitter.com/YoQFmcvo84 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 12, 2021

وقال جاسم الحربي عبر برنامج الديوانية: ”حالة ”حمدالله“ مشابهة لحالة لاعب الكوكب، وتوقّف (6) شهور.. حركة ”لا أخلاقية“.. لا بد أن توقع العقوبة نفسها.. لا تكال الأمور بمكيالين.. انسوا الميول وطبقوا النظام“.

كما علق بندر الرشود بأن ”سلوك عبدالرزاق حمدالله غير مقبول ومرفوض تماماً، ونتمنى أن يكون هناك سرعة في اتخاذ القرار“.

صالح الطريقي : ايقاف "حمدالله" ظالم.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/6RPoo3Ht0Q — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 12, 2021

بينما قال صالح الطريقي عبر برنامج الحصاد الرياضي إن إيقاف عبدالرزاق حمدالله قرار ظالم.