الأهلي السعودي يحل أزمة الروماني ميتريتا بعد تهديده بفسخ عقده

كشفت تقارير صحفية أن الروماني ميتريتا، لاعب الأهلي السعودي، وافق على جدولة مستحقاته المالية مع الإدارة، لينهي بذلك أزمة تهديده بفسخ تعاقده والرحيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن ميتريتا قرر الاستمرار والتراجع عن طلبه السابق بفسخ عقده لعدم استلامه مستحقاته المالية، بعد أن قدمت إدارة النادي راتب شهر للاعب خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة عبد الإله مؤمنة توصلت إلى حل مع ميتريتا للاستمرار مع النادي بعد استلامه جزءا من مستحقاته، إذ تم الاتفاق على جدولة باقي المتأخرات خلال الفترة المقبلة.

وكان ميتريتا تقدم بخطاب رسمي لإدارة النادي من أجل فسخ عقده قبل نحو شهر، بسبب عدم استلامه رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى بعض المستحقات الأخرى.

وانضم ميتريتا للأهلي العام الماضي، قادما من نيويورك سيتي الأمريكي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أفضلية الشراء.

وشارك ميتريتا مع ”الراقي“ في 20 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أخرى.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بعد خوض 25 جولة، حقق خلالها 10 انتصارات و5 تعادلات وتعرض لـ10 هزائم.